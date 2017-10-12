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(علي ناصر محمد ) يدعو الجنوبيين الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى اكتوبر

الخميس 12 أكتوبر 2017 09:50 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
علي ناصر محمد

علي ناصر محمد الحسني رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة من 1980 إلى 1986. الميلاد في دثينه بأبين عام 1939. تخرج العام 1959 في دار المعلمين العليا فعين اثر ذلك مديراً لمدرسة دثينة الابتدائية. انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني منذ اندلاعه، وأصبح عضواً في المكتب العسكري. عين بعد الاستقلال 1967 حاكماً على الجزر اليمنية، ثم حاكماً على المحافظة الثانية(لحج) 1968.

مارس / آذار 1968 عضواً في القيادة العامة للجبهة القومية.

أبريل / نيسان 1969 وزيراً للحكم المحلي ثم وزيراً للدفاع 1969 – 1975 إضافة إلى منصبه كوزير للتربية 1974 – 1975.

اغسطس / آب 1971 أصبح رئيساً للوزراء وعضواً في المجلس الرئاسي إلى جانب إسماعيل وربيّع 1971 – 1978، وبعد الاطاحة بربيّع، أصبح رئيساً بالوكالة وذلك قبل أن يتم اختيار إسماعيل لهذا المنصب، الإّ ان الجبهة عقدت مؤتمراً استثنائياً في أكتوبر / تشرين أول 1980، وقررت تنحية عبد الفتاح وتعيين ناصر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب ورئيساً للوزراء. وفي فبراير / شباط 1985 تخلى عن منصب رئيس الوزراء، واستمر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب حتى اندلاع الأحداث الدامية في 13 يناير 1986 التي استمرت أكثر من اسبوع وخلفت الآف القتلى. يشغل حالياً منصب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ومقره العاصمة السورية دمشق.

 

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دعا الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد الجنوبيين الى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها الى صحيفة "عدن الغد" في ذكرى ثورة 14 اكتوبر .

وقال ناصر في رسالته :" إننا وفي ظل الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة وذكرى الاستقلال 30 نوفمبر ، وأمام هذا المشهد ندعو شعبنا الصامد الذي لايزال يمثل المرجعية الحقيقية للثورة والحراك في الجنوب لتنظيم فعالية واحدة جامعة في ساحة العروض بخورمكسر ودون رفع  صور القيادات من داخل الوطن أوخارجه واستبدالها بصور شهداء أكتوبر والانتفاضات التي سبقتها، والخروج ببيان يحمل رؤية واضحة تنتصر مجدداً لأهداف ثورة أكتوبر الكبرى وتضحيات شعبنا العظيم وتؤكد على التمسك بمبدأ التصالح والتسامح كمبدأ جامع لايزال يمثل القاسم المشترك الذي يقاوم التهاوي والسقوط متكئاً على تاريخ من النبل والحضارة والأصالة .


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