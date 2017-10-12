قرقاش: الدور الإماراتي في اليمن لن تفشله قطر وإعلامها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتيأنور قرقاش إن قطر وإعلامها لن يفلحا في إفشال دور الإمارات في اليمن، ولن يقوض التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وشدد قرقاش في تغريدات صباح يوم الأربعاء بموقع “تويتر” على أن “الحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل، الالتزام الأخلاقي والسياسي للإمارات تجاه اليمن والتحالف لن يقوضه المال والإعلام”.

وأوضح الوزير الإماراتي قائلا إن “الدور القطري السلبي محصور في المال والإعلام، لأن الدوحة خسرت المصداقية بعد استداراتها المتكررة، إن لم تكن صاحب كلمة وموقف فتوجهاتك ضجيج”.

وأكد أن “سياسات دعم التطرف قادت قطر إلى عزلتها، وموقفها المخزي في اليمن، يعارضه مواطنوها كما رأينا في الاستبيان، الخروج من الأزمة لا يكون عبر تعقيدها”.

وتواظب الأذرع الإعلامية الممولة من قطر على بث تقارير تشكك في الدور الإمارتي باليمن، منذ أزمة الدوحة مع الدول العربية، ضمن حملة قطرية مستمرة لتشويه هذا الدور.

وكثفت قناة الجزيرة القطرية مستعينة بسياسيين وإعلاميين يمنيين في الآونة الأخيرة من نشاطها المعادي للإمارات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بهدف إرضاء أطراف في مؤسسة الرئاسة والحكومة الشرعية تسعى لتشويه دور الإمارات في اليمن.