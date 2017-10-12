مقتل ضابط سعودي برتبة نقيب على الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، مقتل النقيب علي بن أحمد السبر، من القوات المسلحة السعودية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نقل تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أسرة الفقيد.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول ملابسات مقتل النقيب السبر.

وشهدت الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية وميليشيات جماعة الحوثي المتمردة، والتي أسفرت يوم أمس الثلاثاء عن مقتل 18 حوثياً في مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية والقوات السعودية على الحدود مع المملكة.

وتركز معظم المعارك في المنطقة الحدودية الواقعة بين الحثيرة، القريبة من منطقة ميدي اليمني، وبلدة الربوعة في منطقة عسير جنوبي السعودية، على بعد نحو 150 كيلومترا من الميناء اليمني.