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صلاح الشنفرة يدعو للزحف صوب ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 07:55 مساءً
الضالع ((عدن الغد) خاص:

دعا المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب، كل جماهير شعبنا الجنوبي العظيم للزحف المليوني نحو العاصمة عدن يوم 14 أكتوبر للمشاركة في إحياء الذكرى الـــ54 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة 1963 التي انطلقت من قمم جبال ردفان الشماء "كما يؤكد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي على أهمية المشاركة الفاعلة في الحشد للزحف نحو العاصمة عدن. والتي يؤكد فيها شعبنا الجنوبي عزمة وإصراره على مواصلة نضالة التحرري حتى تحقيق هدفة السامي والمنشود والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب. ورفضآ لكل المشاريع الناقصة التي تنتقص من حق شعبنا الجنوبي في تحررة و استقلالة واستعادة دولتة "

وأكد المناضل" صلاح الشنفرة رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب دعوتة لكل احرار وحرائر الجنوب إلى المشاركة الفاعلة والزحف نحو العاصمة عدن لإحياء العيد الوطني الــ54 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 1963 .في ساحة العروض بالعاصمة عدن. والتي نؤكد فيها للعالم اجمع عزمنا واصرارنا على نيل إستقلالنا واستعادة دولتنا المعترف بها دوليآ حتى عام 90 "ودعا الشنفرة كل قيادات وقواعد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في المحافضات والمديريات والمراكز إلى تصعيد العمل الثوري للحشد والدفع بالجماهير لإنجاح مليونية 14 اكتوبر هذة المناسبة الوطنية الغالية

واضاف الشنفرة" لقد قدم شعبنا الجنوبي الالاف من قوافل الشهداء في سبيل التحرر والاستقلال واستعادة دولة الجنوب " وهانحن اليوم نقف على اعتاب مرحلة مصيرية حاسمة ونحن على ثقة كبيرة بإن جماهير الجنوب التي سطرت اعظم وأروع الانتصارات في الحرب الهمجية التي شنها الاحتلال اليمني ومليشياتة الهمجية على الجنوب في مارس 2015 لقادرة بإذن اللة على مواصلة وهجها الثوري التحرري والزحف مجددآ نحو العاصمة الأبدية عدن يوم الرابع عشر من أكتوبر للاحتشاد المليوني في ساحة الحرية (العروض) بخور مكسر احياءآ للذكرى ال54 لثورة أكتوبر المجيدة.

ميثـاق المشــرقي _الـضالـع


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صلاح الشنفرة يدعو للزحف صوب ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر
دعا المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب، كل جماهير شعبنا الجنوبي العظيم للزحف المليوني نحو العاصمة عدن يوم 14 أكتوبر للمشاركة في


تعليقات القراء
282044
[1] هذا الرجل الذي لايعرف المساومة
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
حسين اليافعي | يافع كلد
مواقفه واضحه واذا راى العيب اول من يواجهه مواقفه اثبتت انها مش للبيع ولاللا ستئجار او المساومة او الارتزاق نعم مثله هم امل الجنوب واستقلاله اما البقيه من حثالة الانتقالي واحزمتها فهم خونة ومجرمون وما يحدث في الجنوب كلها بسببهم وتورطهم



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