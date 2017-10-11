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رئيس حزب الرابطة يبعث رسالة للمبعوث الأممي : نؤيد تقريركم حول حل أزمة صراع الأشقاء في اليمن وقضيتنا الجنوبية

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 07:54 مساءً
(عدن الغد) خاص:

بعث رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) الأستاذ عبدالرحمن علي بن محمد الجفري رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يؤيد فيها التقرير الأممي حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، والحل للقضية الجنوبية .

ولأهمية ما جاء في الرسالة تنشر لكم (عدن الغد) كما جاءت، حيث جاء فيها :

 

رسالة من الأستاذ عبدالرحمن الجفري إلى سعادة الأستاذ إسماعيل ولد الشيخ احمد، 10 أكتوبر 2017م

سعادة الأستاذ اسماعيل ولد الشيخ أحمد                      حفظه الله

 

              المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

 

        تحية وتقدير؛

 

تابعنا باهتمام تقريركم اليوم إلى مجلس الأمن... وإذ نشيد بالجهود التي تبذلونها فإننا نعرب عن تأييدنا لما جاء في تقريركم حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، كما نشيد ونؤيد ما ورد في تقريركم حول قضيتنا في الجنوب العربي وضرورة حلها حلاً جذرياً عبر الحوار.

 

وما لم يتم ذلك بالإستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني المعاصر فقد لا يتحقق استقرار أو أمن في بلادنا والمنطقة وسينعكس ذلك على الجميع لما لموقع الجنوب العربي من أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.

 

تحياتنا لكم ونشد على أيديكم وسنكون وكل شعبنا عوناً لكم في هذا الاتجاه. والله يوفقكم.

 

تقبلوا تقديرنا.

 

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

 

رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

 

رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)


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تعليقات القراء
282043
[1] شر البلية مايضحك
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الجنوبي | الجنوب العربي
الجفري اقدم من اي رئيس في الوطن العربي متمسك ب رئاسة الحزب العائلي ف اعتقد من لايقبل تداول السلطة ب الطرق السلمية ف حتما هو انتهازي واستقلالي وفاسد في نفس الوقت اتحدى الجفري ان يعمل انتخابات نزيهة وبشرط ان يكون خارج لعبة الانتخابات كاملة حتما لن يحصد اكثر من عشرة اصوات اتمنى على هولاء المنافقين ان يصححو وضع احزابهم وانفسهم قبل ان يتدخلو في شؤون شعب كاملة ولو سنحت له الفرصة سوف يتحول الى فرعون زمانة وذلك ماشاهدناة خلال موج اتمنى ان لايعطى فرصة كونة لاقيبل الاخرين ولايعطي لهم الفرص مع احترامي لة



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