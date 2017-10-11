صورة من الزيارة يوم الاربعاء -عدن الغد

قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي.

وقال قاسم الجوهري لصحيفة "عدن الغد" ان اللقاء ناقش تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها واغتيال شقيقه صبري الجوهري موضحا بان "بن بريك" والقيادي عبدالرحمن شيخ قدما له التعازي .

واضاف بالقول :" قدمت خلال الزيارة شرحا للواقعة وتفاصيلها ولم يحدث خلال اللقاء شيء اكثر من ذلك.

وشكر الجوهري زيارة بن بريك وعبدالرحمن شيخ .

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال) قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي. وقال قاسم الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك

تعليقات القراء



