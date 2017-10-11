طالب مسئولون دوليون قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح باب الحوار السياسي مع القوى السياسية الجنوبية الاخرى للوصول الى رؤية سياسية جنوبية مشتركة .

وجاء ذلك خلال لقاء للسياسي الجنوبي د/ حسين لقور يوم الاربعاء والذي ضم عدد من اعضاء الفريق السياسي والأمني لمكتب المبعوث الخاص للامين العام لليمن وناقش معهم تطورات الاحداث في اليمن والجنوب .

وضم اللقاء كلا من السيد مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية والسيد اللواء محمد فرغل المستشار الامني للمبعوث الخاص والسيد هاني نخلة مستشار في شؤون وقف اطلاق النار والسيد خالد عبدالفتاح مستشار في الشؤون السياسية السيدة حواء عضوة الفريق السياسي مرشحة لمكتب عدن والسيد ايمن مستشار سياسي في مكتب المبعوث الخاص.

و في اللقاء تمت مناقشة الاوضاع في اليمن و الجنوب و التأكيد على ان الحل الشامل لكل قضايا الصراع و معالجة اسبابها هو المدخل الصحيح لإحلال السلام كما تم التأكيد على ما جاء في كلمة السيد اسماعيل ولد الشيخ امس في مجلس والخاص بالتأكيد على حل القضية السياسية الجنوبية بشكل اساسي.

و طالب السادة في الفريق السياسي المجلس الإنتقالي الجنوبي بفتح حوار جنوبي مع القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية.

و الجدير بالذكر ان الامم قد بعثت بفريق لترتيب فتح مكتب لها في عدن و الذي سيعلن عنه في الايام القادمة .

المزيد في أخبار وتقارير وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك مسئولون دوليون يدعون قيادة المجلس الانتقالي الى فتح حوار جنوبي مع المكونات السياسية الجنوبية الاخرى طالب مسئولون دوليون قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح باب الحوار السياسي مع القوى السياسية الجنوبية الاخرى للوصول الى رؤية سياسية جنوبية مشتركة . وجاء ذلك الجفري يدعو العالم للاستجابة لمطالب شعب الجنوب دعا السيد عبدالرحمن بن علي الجفري العالم للاستجابة لمطالب شعب الجنوب. جاء ذلك خلال رسالة وجهها السيد عبدالرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب للمبعوث الخاص الى