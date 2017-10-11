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مسئولون دوليون يدعون قيادة المجلس الانتقالي الى فتح حوار جنوبي مع المكونات السياسية الجنوبية الاخرى

صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 05:18 مساءً
عمان((عدن الغد) خاص:

طالب مسئولون دوليون قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح باب الحوار السياسي مع القوى السياسية الجنوبية الاخرى للوصول الى رؤية سياسية جنوبية مشتركة .

 وجاء ذلك خلال لقاء للسياسي الجنوبي د/ حسين لقور يوم الاربعاء  والذي ضم عدد من اعضاء الفريق السياسي والأمني لمكتب المبعوث الخاص للامين العام لليمن وناقش معهم تطورات الاحداث في اليمن والجنوب .

وضم اللقاء كلا من السيد مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية والسيد اللواء محمد فرغل المستشار الامني للمبعوث الخاص والسيد هاني نخلة مستشار في شؤون وقف اطلاق النار  والسيد خالد عبدالفتاح مستشار في الشؤون السياسية السيدة حواء عضوة الفريق السياسي مرشحة لمكتب عدن والسيد ايمن مستشار سياسي في مكتب المبعوث الخاص.

و في اللقاء تمت مناقشة الاوضاع في اليمن و الجنوب و التأكيد على ان الحل الشامل لكل قضايا الصراع و معالجة اسبابها هو المدخل الصحيح لإحلال السلام كما تم التأكيد على ما جاء في كلمة السيد اسماعيل ولد الشيخ امس في مجلس والخاص بالتأكيد على حل القضية السياسية الجنوبية بشكل اساسي.

و طالب السادة في الفريق السياسي المجلس الإنتقالي الجنوبي بفتح حوار جنوبي مع القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية.

و الجدير بالذكر ان الامم قد بعثت بفريق لترتيب فتح مكتب لها في عدن و الذي سيعلن عنه في الايام القادمة .


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