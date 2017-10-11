الجفري يدعو العالم للاستجابة لمطالب شعب الجنوب

دعا السيد عبدالرحمن بن علي الجفري العالم للاستجابة لمطالب شعب الجنوب.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها السيد عبدالرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب للمبعوث الخاص الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، جاء فيها:

سعادة الأستاذ اسماعيل ولد الشيخ أحمد حفظه الله

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

تحية وتقدير؛

تابعنا باهتمام تقريركم اليوم إلى مجلس الأمن... وإذ نشيد بالجهود التي تبذلونها فإننا نعرب عن تأييدنا لما جاء في تقريركم حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، كما نشيد ونؤيد ما ورد في تقريركم حول قضيتنا في الجنوب العربي وضرورة حلها حلاً جذرياً عبر الحوار.

وما لم يتم ذلك بالإستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني المعاصر فقد لا يتحقق استقرار أو أمن في بلدنا والمنطقة وسينعكس ذلك على الجميع لما لموقع الجنوب العربي من أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.

تحياتنا لكم ونشد على أيديكم وسنكون وكل شعبنا عوناً لكم في هذا الإتجاه. والله يوفقكم.

تقبلوا تقديرنا.



عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)





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