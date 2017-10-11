بن فريد : قيادة المجلس الانتقالي تحظى بقبول دولي واقليمي

إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
حين سُئل رئيس اول حكومة اعقبت التوحد ، المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، عن شخصية الرئيس هادي ، كانت اجابته وجيزة :
ان فعالية يوم 10/اكتوبر في شبوة جاءت ضمن فعاليات في كل مدن الجنوب ممتدة للتهيئة للانطلاق الى عدن احتفاء
إن إرهاب الحوثيين فاق كل إرهاب آخر على أقل تقدير في اليمن. لا أحتاج لأن أسجل تفجير البيوت على الطريقة
ليلة أمس اعترتني حالة من الأرق بعدما استرسلتُ كثيراً في التفكير والتعجب لما وصلت إليه حالةُ الوطن والمواطن ـ
معك وبوجودك فقط سأشارك واحتفل هذا العام بذكرى ثورة فرحا بك وسعادة بوصولك وعودتك الينا سالما رغم أنف
الدول والشعوب الحية تستطيع الاحتشاد في لحظة ماء لمعالجة عثراتها بالاعتماد على النفس حتى لا تصل إلى التبعية
"لا كرامة لنبي في قومة " أمثولة عميقة الدلالة اختبرت الإنسانية صدقها على مر العصور، ففي كل عصر كان هناك رجال
كثير ما نعاني من صداع خلط الحقائق والوقائع التاريخية التي تعمد فيها المأجورين تصويرها خلاف الحقيقة بعيدا عن
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