قائد التحالف العربي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي آفاق التعاون المشترك
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:35 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
بحث الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد قوات التحالف العربي في اليمن مع قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي الفريق جون اكويلينو آفاق التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الثلاثاء، بالرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقالت الوكالة إنه جرى، خلال الاستقبال الذي حضره عدد من قيادات القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل في التحالف العربي باليمن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض آفاق التعاون في المجال العسكري.
ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ما دار في اللقاء أو مدة زيارة المسؤول العسكري الأمريكي للبلاد.
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