مقتل شخصين بتفجير عبوة ناسفة بالمخا
صورة من موقع الانفجار صباح يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً
المخا ((عدن الغد) خاص:
المخا ((عدن الغد) خاص:
قتل شخصين فجر يوم الاربعاء اثر تفجير عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق لكنها انفجرت في شاحنة لنقل الثلج بين عدن والمخا.
وقال مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد" ان التفجيراصاب قاطرة محملة بالثلج كانت في طريقها الى عدن وتابعة لشركة بن معمر للثلج.
وتسبب الانفجار بمقتل شخصين كانا على متن القاطرة وتفحم جثتيمها بسبب اندلاع حريق لاحق.
وتصاعدت حدة التفجيرات بمنطقة المخا مؤخرا والتي تستهدف قوات المقاومة والجيش بشكل كبير.
ولايكاد يمر اسبوع حتى يسقط عدد من القتلى والجرحى في هذه التفجيرات .
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