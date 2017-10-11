بحث الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد قوات التحالف العربي في اليمن مع قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي الفريق جون اكويلينو “آفاق التعاون” بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، بالرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه جرى، خلال الاستقبال الذي حضره عدد من قيادات القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل (التحالف العربي)، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض آفاق التعاون في المجال العسكري.

ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ما دار في اللقاء أو مدة زيارة المسؤول العسكري الأمريكي للبلاد.

ومنذ 26 مارس/ آذار عام 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية للرئيس اليمني السابق “علي عبد الله صالح”، “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.

المزيد في أخبار وتقارير حزب الاصلاح يقول ان السلطات الامنية اعتقلت عدد من اعضائه بعدن قال حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن ان السلطات الامنية اعتقلت عدد من اعضائه فجر يوم الاربعاء. واصدر الحزب بهذا الخصوص بيانا تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه وجاء قائد “التحالف العربي” يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي آفاق التعاون بحث الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد قوات التحالف العربي في اليمن مع قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي الفريق جون اكويلينو مصرع وإصابة 8 من الميلشيات في مواجهات مع الجيش اليمني في الضالع لقي خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن بمواجهات مع قوات الجيش الوطني فجر اليوم . وقالت مصادر