لقي خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن بمواجهات مع قوات الجيش الوطني فجر اليوم .

وقالت مصادر ميدانية لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني باللوائيين 83 مدفعية والاستقبال بمريس وبين ميليشيا الانقلاب في جبلي التهامي وناصة ومنطقة العرفاف جنوبي دمت .

وذكرت المصادر أن المواجهات التي استمرت خمسة ساعات استخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت عقب محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية إلى موقع قوات الجيش الوطني بمحور يعيس شرقي جبهة مريس .

وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التصدر للمحاولة وأجبرت العناصر الانقلابية على التراجع والانسحاب .

وشنت قوات الجيش الوطني من مواقع تمركزها بيعيس والقدمة قصفًا عنيفًا بالمدفعية دكت فيه مواقع الانقلابيين المتمركزين في جبلي ناصة والتهامي ومنطقة العرفاف جنوبي مديرية دمت.

وخلفت المواجهات مقتل خمسة عناصر في صفوف الميليشيا الانقلابية وجرح ثلاثة آخرون، فيما قتل جندان اثنان من الجيش الوطني .

وأضاف الموقع أن الميليشيا الانقلابية المتمركزة في جبلي ناصة والتهامي ومنطقة العرفاف جنوبي دمت تواصل قصفها العشوائي بقذائف المدفعية على القرى السكنية في يعيس ، والجروف ، والقدمة والقهرة ، وادمة بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع بشكل شبه يومي مخلفًة أضرارًا في ممتلكات المواطنين إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين في معظم الأحيان .

المزيد في أخبار وتقارير قائد “التحالف العربي” يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي آفاق التعاون بحث الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد قوات التحالف العربي في اليمن مع قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي الفريق جون اكويلينو مصرع وإصابة 8 من الميلشيات في مواجهات مع الجيش اليمني في الضالع لقي خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن بمواجهات مع قوات الجيش الوطني فجر اليوم . وقالت مصادر مصرع 18 حوثياً في معارك قرب حدود السعودية مع اليمن تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع كانت في قبضة الميليشيات الانقلابية في وادي النخيل الاستراتيجي بمحور البقع شمالي محافظة