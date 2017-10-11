مصرع 18 حوثياً في معارك قرب حدود السعودية مع اليمن

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع كانت في قبضة الميليشيات الانقلابية في وادي النخيل الاستراتيجي بمحور البقع شمالي محافظة صعدة، في حين قُتل وأصيب ثمانية من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع الجيش في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، فيما قتل 18 حوثياً على الحدود اليمنية السعودية بمعارك عنيفة.



ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش الوطني أطلقت، صباح أمس، عملية عسكرية واسعة، وشنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات الانقلابية في محيط وادي النخيل، وتمكنت من تحقيق تقدم ميداني نوعي بالسيطرة العملية على عدد من المواقع في جبل الصحن المطل على وادي النخيل، ولا تزال تواصل تقدمها. وأفادت المصادر بأن انهيارات كبيرة حصلت في صفوف العناصر الانقلابية بعد أن تكبدت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، الأمر الذي أدى إلى فرارها من مواقع تمركزها تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي استولت عليها قوات الجيش الوطني. وواصلت قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي على مواقع الانقلابيين في منطقة مخنق صلة غربي البقع، بالتزامن مع غارت لطيران التحالف العربي استهدفت عدداً من مواقع الميليشيات في مديريات الظاهر وشدا وسحار وباقم بمحافظة صعدة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير صاروخ باليستي في مديرية سحار.



وفي شمال محافظة الضالع لقي خمسة من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون، فيما قُتل اثنان من أفراد الجيش الوطني، في جبهة مريس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، اندلعت، فجر أمس، في جبلي التهامي وناصة ومنطقة العرفاف جنوبي دمت.



إلى ذلك، قال الجيش الوطني اليمني، إن قواته تحاصر الميليشيات الانقلابية في جبل العنبر بجبهة حام في مديرية المتون، بمحافظة الجوف من ثلاثة اتجاهات، في حين شن طيران التحالف العربي غارة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للميليشيات في «المبنية» غرب مديرية المصلوب بالمحافظة نفسها.



وحسب قائد اللواء 22 مشاة في محافظة الجوف العميد عبده المخلافي، فإن قوات الجيش الوطني تفرض حصاراً على الميليشيا الانقلابية في جبل العنبر في جبهة حام بمديرية المتون من ثلاثة اتجاهات. وقتل 18 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية والقوات السعودية عند الحدود بين المملكة واليمن، بحسب ما أفادت مصادر في قوات الحكومة اليمنية.

وأوضحت المصادر العسكرية أن المنطقة الحدودية شهدت خلال الساعات ال24 الماضية معارك عنيفة وصلت إلى ميناء ميدي الواقع على البحر الأحمر على بعد نحو خمسة كلم من الحدود الجنوبية السعودية.



وذكرت المصادر العسكرية أن المتمردين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الساعات الماضية وعددهم 18، قتلوا في قصف لمروحيات وفي المعارك المباشرة بين الطرفين. كما أشارت إلى أن أربعة قياديين في صفوف المتمردين قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات وقعت في المنطقة ذاتها.