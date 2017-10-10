أكد علي المسقعي نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر - ساحة الحرية خورمكسر، أن فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة الحرية قائمة ولن تتوقف تحت أي مبرر أو أي قوة .

وقال علي المسقعي في تصريح لـ(عدن الغد) :"نؤكد ان فعالية الذكرى 54 لثورة اكتوبر المجيدة قائمة في ساحة الحرية خورمكسر، وليس هناك اي قوة تستطيع بعد اليوم عن تمنع الاحرار والشرفاء من الاحتفاء بذكرى انطلاق ثورة اكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني".

وأضاف المسقعي بالقول :"كما نؤكد لجماهير شعبنا في الداخل والخارج اننا ماضون نحو استعادة دولة الجنوب العربي الفدرالية وعاصمتها عدن".

وحمل المسقعي السلطات المحلية والأمنية مسئولية حياة الوافدين لحضور المليونية، حيث قال :"ومن هذا المنطلق ندعو جميع ابناء شعبنا للزحف نحو العاصمة عدن لإحياء هذه الذكرى العظيمة، محملين في نفس الوقت السلطات المحلية والامنية في العاصمة عدن المسئولية الكاملة عن حماية الفعالية وضيوف العاصمة القادمون من كافة مناطق الجنوب".

علي المسقعي

نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر

ساحة الحرية خورمكسر

المزيد في أخبار وتقارير المسقعي : فعالية ساحة الحرية قائمة .. ولن تستطيع أي قوة منعنا أكد علي المسقعي نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر - ساحة الحرية خورمكسر، أن فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة الحرية قائمة ولن تتوقف تحت أي مبرر أو أي قوة تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين. ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان وزير المياه يؤكد تضامنه مع المحتجين و اسرة الشهيد العزيبي عبر وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة شريم عن ادانته الشديدة لحادثة قتل شهيد الواجب حسن بن حسن احمد العزيبي احد موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة