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وزير المياه يؤكد تضامنه مع المحتجين و اسرة الشهيد العزيبي

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 09:56 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

عبر وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة شريم عن ادانته الشديدة لحادثة قتل شهيد الواجب حسن بن حسن احمد العزيبي  احد موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن  مؤكدا تضامنه مع المحتجين من منتسبي مؤسسة المياه والصرف الصحي بشكل عام  ووقوفه الى جانب حل قضاياهم وكذا تضامنه مع اهل شهيد الواجب / حسن بن حسين احمد العزيبي بشكل خاص .

ودعا وزير المياه  الجميع الى ضبط النفس والالتزام بالهدوء والتعامل  بحكمة وعقلانية في هذا الظرف مؤكدا أن القيادة العليا للدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / احمد عبيد بن دغر وقيادة وزارة المياه والبيئة   تتابع الموضوع باهمية بالغة وبروح المسؤلية الوطنية والاخلاقية وانه قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك  .

سائلا الله المغفرة والرحمة لشهيد الواجب وان يلهم اهله وذويه وكل محبيه وزملائه  الصبر والسلوان  وانا لله وانا اليه راجعون .

* من عبد السلام هائل


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