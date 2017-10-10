توقعات بمفاجئة ضخمة يوم الـ14 اكتوبر في الجنوب

"لا كرامة لنبي في قومة " أمثولة عميقة الدلالة اختبرت الإنسانية صدقها على مر العصور، ففي كل عصر كان هناك رجال
كثير ما نعاني من صداع خلط الحقائق والوقائع التاريخية التي تعمد فيها المأجورين تصويرها خلاف الحقيقة بعيدا عن
ككل الفعاليات الوطنيةالجنوبية تتعرض فعالية هذا العام لذكرى الثورة الاكتوبرية للعبث والتلاعب ومحاولة تفكيك
اليوم وللأسف الشديد تتصارع القيادات الجنوبية فيما بينها على من سيكون البطل الشجاع المخلص للجنوب دون أي إدراك
طغت على أجوائنا سحابة من الكآبة والملل، وشعرنا معها إننا بحاجة للترفيه عن أنفسنا. إذ أن الحياة بالغربة دائما
باسم الشهداء والجرحى وأنين الثكالى ونواح الامهات اللاتي فقدنٌ فلذات اكبادهن الذين قضوا في ساحات الشرف
كم صبرت أبين !!! حتى علّمت الصبر للمعتبرين من الصابرين .. ورغم سنوات الصبر الطويلة لم تكن مستعجلة ومعجولة
يمكننا القول وبالفم المليان وبثقة مطلقة اننا نعيش في عهد أسوأ حكومة عرفتها الانسانية على مر التاريخ، فلم
الرئيس هادي يلتقي باللواء عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقائي ومعهم قيادات
القوى المعارضه للمجلس
جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة
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