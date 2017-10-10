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توقعات بمفاجئة ضخمة يوم الـ14 اكتوبر في الجنوب

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:24 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

توقعت مصادر سياسية مطلعة بحدوث مفاجئة من العيار الثقيل يوم الـ 14 من اكتوبر القادم بعدن ومن شأنها ان تسر كافة ابناء الجنوب .

وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "عدن الغد" ان مشاورات سياسية تجرى في عدن لاعلان حدث سياسي هام  عصر يوم السبت 14 اكتوبر 2017.

ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من ماهية ماسيتم الاعلان عنه يوم الـ 14 اكتوبر القادم.


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