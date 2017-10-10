اليافعي يمهل كل الاطراف حتى 20 اكتوبر لحسم قضية الجوهري وقماطة

امهلت قيادات من المقاومة الجنوبية وعلى راسهم القيادي في المقاومة عبدالناصر اليافعي ابو همام كافة الاطراف في عدن موعدا حتى الـ 20 من اكتوبر الحالي لانهاء قضية قماطة والجوهري.

واصدرت قيادة المقاومة بهذا الخصوص بيانا جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

ياجماهير شعبنا الجنوبي الأبي ..

يا أبناء عدن الصمود ..

نحييكم تحية الابطال تحية المقاومة الجنوبية الباسلة التي عرفتم بأسها وصدقها في دفاعها المستميت في تحرير العاصمة عدن وبقية أراضي الجنوب من تلك المليشيات الغازية .

هاهي اليوم تدعوكم الى مرحلة البناء والتصحيح

في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم والوضع الحساس و الاستثنائي الذي تمر به العاصمة عدن بشكل خاص و الجنوب بشكل عام ، منذ انتصار أبطال المقاومة الجنوبية التاريخي بمعيّة التحالف العربي على قوات صالح و مليشيات الحوثي المحتلة .. إنه وإلى يومنا هذا ، وما ترتب عليه من تردي الاوضاع المعيشية و الخدمية للمواطنين والانفلات الأمني الغير مسبوق الذي وصل إلى حد البطش و القتل لقيادات و أبطال المقاومة الجنوبية البطلة ..

فأننا في حالة إنعقاد دائم للوقوف على مختلف القضايا الشائكة التي تشهدها عاصمتنا الحبيبة عدن والتي كان آخرها إغتيال الشهيد صبري صالح الجوهري وإصابة القائد قاسم صالح الجوهري يوم الأحد الموافق 1/10/2017 من قبل عناصر ينتمون لإدارة أمن عدن .

وقد سبق إن أصدرنا بيان و رسالة إلى فخامة الأخ / الرئيس عبد ربة منصور هادي و إلى الأخوة في قيادة التحالف العربي وحددنا فيها مطالب قيادات المقاومة الجنوبية عدن المتمثلة في :

1 تسليم قتلة الشهيد صبري الجوهري دون قيداً أو شرط وبقية القتلة الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا الجنوبي وتصفيت قيادات ابطال مقاومته الباسلة .

2 تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في كل الانتهاكات التي قامت بها قيادات و أفراد أمن عدن .

3. إقالة ومحاسبة قيادات أمن عدن .

4. إعادة بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية على أساس وطني بعيدا عن المحاصصة المناطقية والقروية الضيقة .

5. إخضاع عمل مؤسسات الدولة للنظام و القانون ووضع حد للفساد وإجتثاثه .

6. الإسراع في تفعيل عمل القضاء و الأدعاء العام .

ولكن للأسف لم يتم التجاوب معنا والرد عاينا الى يومنا هذا .

وعلية فإننا نؤكد تمسكنا بكل المطالب السابقة ، وعلى الشراكة الكاملة بين المقاومة الجنوبية و شرعية الرئيس هادي و دول التحالف العربي باعتبارنا الشريك الأساسي الفاعل الذي حقق النصر و الذي قدم ومازال يقدم خيرة أبناءه فداءا لأرض الجنوب ..

وازاء عدم التجاوب مع مطالبنا المشروعة فإننا نمهل الجهات المعنية فترة أقصاها العشرين 20 من أكتوبر 2017 أي إلى مابعد الاحتفال بذكرى ثورتنا المجيدة ثورة الرابع عشر من أكتوبر لتنفيذ مطالبنا الحقوقية المشروعة .. مالم فإن خياراتنا مفتوحة للتصعيد العام حتى تنفيذ مطالبنا وصون حقوق وكرامة ابناء شعبنا الجنوبي .

وايضا ومن خلال هذا البيان فإننا ننادي و نحث أبطالنا أبطال المقاومة الجنوبية قادة وأفراد الكتائب والسرايا المرابطين في جبهات القتال على خط النار مع العدو إلى شحذ الهمم والثبات في مواقعهم وان لا يُصابوا بخيبة الأمل من جراء مأتم ومايدور في الحبيبة عدن من استهداف وتصفية لأبرز الرموز من قيادات المقاومة ومن أفعال حكومة الشرعية المستفزة في استجلاب مجاميع كبيرة من عناصر قاتلت بين صفوف مليشيات عفاش والحوثي الغازية .. فبالأمس قاتلتنا واليوم ياتون بهم ليأهلونهم على حساب أبطال المقاومة الجنوبية ودماء الشهداء في الكلية العسكرية صلاح الدين وغيرها فهنا نشد على أياديكم أيها الابطال في الثبات حتى أشعارا آخر .

كما ندعوا ايضاً القيادات والأفراد من ابطال المقاومة الجنوبية المنخرطين في الحزام الأمني وغيرها من القوى الامنية إلى عدم قمع الاعتصامات السلمية في الساحات المعبرة و المنادية برفع الظلم والمعانة عن ابناء شعبنا في عدن وبقية المحافظات الجنوبية في كل جوانب الحياة المعيشية والخدمية منها وإعادة بناء مؤاسسات الدولة وتفعيل دور القضاء حتى يكون العدل و النظام والقانون هو السائد وعدم رفع أسلحتكم وتصويبها إلى صدور أهلكم وأخوانكم من أبناء شعبكم دون درية او علم .

نسال الله أن يرحم شهدائنا الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته ونسئله أن يشفي جرحانا ويفك أسرانا .

صادر عن قيادات المقاومة الجنوبية عدن

عنهم رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عدن

القائد / عبدالناصر البعوه ( أبو همام )

10 أكتوبر 2017

المزيد في أخبار وتقارير في فعالية جماهيرية حاشدة .. أبناء حضرموت يحييون الذكرى الـ"54" لثورة اكتوبر بالمكلا "بيان" أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية. واضاف قائلا :" سيشهد النعماني يدعو ابناء الجنوب للإحتشاد في المعلا دعا الأمين العام لتكتل الجنوبيين في مؤتمر الرياض محمد النعماني أبناء الجنوب لإحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في شارع مدرم بمدينة المعلا . وقال النعماني في تصريح