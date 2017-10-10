الرويشان : عن السياسة والنخاسة .. لم يتبقى للبخيتي سوى اليهودة
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:04 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
هاجم وزير الثقافة اليمني سابقاً خالد الرويشان، القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي، واصفاً إياه بسياسي النخاسة.
وقال خالد الرويشان في منشور له على الفيسبوك، إن القيادي علي البخيتي قد عمل مع جميع الاحزاب والقوى السياسية باليمن، حيث قال :"عن السياسة والنخاسة! مِنْ مُخْبِر إلى اشتراكي إلى حوثي إلى انفصالي إلى مؤتمري إلى جمهوري وحدوي ..عد باقي اليَهْودة .. بتاع كله!".
وسرد الرويشان قصة عن يهودي أسلم قبل مماته، واضعاً البخيتي في موقعه في المنشور، حيث قال :"هذا يذكّرني بواحد يهودي أسلم ومات فجأةً ليلة إسلامه! فكانت زوجته تصيح وتبكي بحرقة والناس تعزّيها وتقول لها : ليش البكاء! الرجّال قد اسلَمْ قبل ما يموت اتحمّدي الله! أجابتهم بصوتها الباكي: هو هذا ذي بكاّني لا قد محمد عرفه ولا عاد موسى با يقبله!".
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