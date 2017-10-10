هاجم وزير الثقافة اليمني سابقاً خالد الرويشان، القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي، واصفاً إياه بسياسي النخاسة.

وقال خالد الرويشان في منشور له على الفيسبوك، إن القيادي علي البخيتي قد عمل مع جميع الاحزاب والقوى السياسية باليمن، حيث قال :"عن السياسة والنخاسة! مِنْ مُخْبِر إلى اشتراكي إلى حوثي إلى انفصالي إلى مؤتمري إلى جمهوري وحدوي ..عد باقي اليَهْودة .. بتاع كله!".

وسرد الرويشان قصة عن يهودي أسلم قبل مماته، واضعاً البخيتي في موقعه في المنشور، حيث قال :"هذا يذكّرني بواحد يهودي أسلم ومات فجأةً ليلة إسلامه! فكانت زوجته تصيح وتبكي بحرقة والناس تعزّيها وتقول لها : ليش البكاء! الرجّال قد اسلَمْ قبل ما يموت اتحمّدي الله! أجابتهم بصوتها الباكي: هو هذا ذي بكاّني لا قد محمد عرفه ولا عاد موسى با يقبله!".

المزيد في أخبار وتقارير توقعات بمفاجئة ضخمة يوم الـ14 اكتوبر في الجنوب توقعت مصادر سياسية مطلعة بحدوث مفاجئة من العيار الثقيل يوم الـ 14 من اكتوبر القادم بعدن ومن شأنها ان تسر كافة ابناء الجنوب . وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "عدن الغد" اليافعي يمهل كل الاطراف حتى 20 اكتوبر لحسم قضية الجوهري وقماطة امهلت قيادات من المقاومة الجنوبية وعلى راسهم القيادي في المقاومة عبدالناصر اليافعي ابو همام كافة الاطراف في عدن موعدا حتى الـ 20 من اكتوبر الحالي لانهاء قضية قماطة الرويشان : عن السياسة والنخاسة .. لم يتبقى للبخيتي سوى اليهودة هاجم وزير الثقافة اليمني سابقاً خالد الرويشان، القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي، واصفاً إياه بسياسي النخاسة. وقال خالد الرويشان في منشور له على