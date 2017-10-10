سقوط شهيدين من المقاومة الجنوبية بكهبوب
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:26 مساءً
كهبوب (عدن الغد) خاص :
كهبوب (عدن الغد) خاص :
سقط شهدين من أبناء الصبيحة بكهبوب على أثر استهداف دراجتهما النارية بقذيفة هون اثنا توليهم مهمة عسكرية بكهبوب.
و أفاد قائد المقاومة بكهبوب فائد صالح الصبيحي إن قذيفة هون أطلقتها المليشيات على أفراد المقاومة الجنوبية بكهبوب وهما في مهمة عسكرية واستهدفت دراجتهما النارية بقذيفة هون صباح يوم الثلاثاء بالقرب من وادي موبا .
والشهيدين هما
1) هداف زيد أحمد ثابت عمر المخيي
2) فصل صالح ثابت عمر المخيي
والمذكورين من أبناء الصبيحة من قبيلة المخيي من إفراد المقاومة الجنوبية الأبطال المرابطين بكهبوب منذ اندلاع الحرب .
*من /جلال السويسي
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