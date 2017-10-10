وزير الإعلام يعيين هادي مديرا للمتابعة في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون واستمراره في العمل الإعلامي بالتلفزيون

أصدر وزير الإعلام معمر الإرياني قرارا وزاريا قضى بتعيين المذيع / ياسر هادي مديرا للمتابعة في الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون كما تضمن القرار استمرار مزاولة عمله الإعلامي في التلفزيون .

ويعد الإعلامي ياسر هادي من الإعلاميين البارزين الذي ظهر بشكل ملفت عبر شاشة قناة اليمن أبان ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 م وأحد الاعلاميين المؤيدين للشرعية وثورة فبراير السلمية واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال فترة وجيزة منذ التحاقه بالعمل الإعلامي في قطاع التلفزيون وهو حاصل على البكالوريوس قسم الاذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة صنعاء كما حصل على على نحو 50 شهادة دورة تدريبية في مجال الإعلام وعمل مديرا لإدارة مكتب قناة اليمن ثم قدم إستقالته وفصله عن العمل أواخر العام 2016 م ثم عضوا لهيئة تحرير الأخبار بقناة عدن الفضائية .