الاربعاء .. وقفة احتجاجية للمعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 03:29 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
دعت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين كافة المعلمين والتربويين المعلمين في جميع أرجاء محافظات الجنوب إلى الحضور والتضامن مع الوقفة الإحتجاجية السلمية .
وقالت النقابة إن الوقفة ستقام أمام ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن ( خورمكسر ) صباح يوم الاربعاء 11أكتوبر 2017م الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بحقوق ومستحقات المعلمين والتربويين الجنوبيين الموضحة في بيانات النقابة العامة ( المطالب الستة ) .
كما دعت النقابة العامة لإقامة المظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف محافظات الجنوب تضامنا مع النقابة والمعلمين الجنوبيين للضغط على السلطة لتلبية المطالب الستة .
صادر عن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين .
*من مريم بارحمه
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