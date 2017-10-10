الاربعاء .. وقفة احتجاجية للمعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن

دعت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين كافة المعلمين والتربويين المعلمين في جميع أرجاء محافظات الجنوب إلى الحضور والتضامن مع الوقفة الإحتجاجية السلمية .

وقالت النقابة إن الوقفة ستقام أمام ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن ( خورمكسر ) صباح يوم الاربعاء 11أكتوبر 2017م الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بحقوق ومستحقات المعلمين والتربويين الجنوبيين الموضحة في بيانات النقابة العامة ( المطالب الستة ) .

كما دعت النقابة العامة لإقامة المظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف محافظات الجنوب تضامنا مع النقابة والمعلمين الجنوبيين للضغط على السلطة لتلبية المطالب الستة .

صادر عن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين .

*من مريم بارحمه