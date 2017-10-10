MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 04:13 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير أبو اليمامة : موقفنا لن يحيد عن تأييد للمجلس الانتقالي وندعو شعب الجنوب للزحف والمشاركة في فعالية المعلا
أخبار وتقارير

أبو اليمامة : موقفنا لن يحيد عن تأييد للمجلس الانتقالي وندعو شعب الجنوب للزحف والمشاركة في فعالية المعلا

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 03:19 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) ان موقفهم في قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الامني إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ولن تحيد عن مناصرته وتأييده لكونه مشروع وطن وشعب تواق للحرية.

واضاف في تصريح صحفي : يعلم الكل أن المجلس الانتقالي تم تفويضه من قبل شعب الجنوبيين في فعالتين مليونيه شهدتها عدن بتاريخ 11مايو و21 مايو وتم تفويضه شعبيا ليكونا ممثل سياسي لشعب الجنوب وقضيته العادلة أمام المحافل الدولية والاقليمية.

وتابع : ونؤكد كما هو تأكيد قيادة المجلس الانتقالي بان المجلس فاتح ابوابه لكل ابناء الجنوب دون استثناء ، ومع اكتمال تشكيل بقية هيئات المجلس وتنشيط عملها يكون قد ضم مختلف اطياف الشعب الجنوبي وقياداته الوطنية الثابتة في سيرها نحو التحرير والاستقلال الناجز وبناء الدولة الجنوبية الحديثة.

ووجه أبو اليمامة دعوته إلى شعب الجنوب بالمشاركة الفعالة في فعالية المعلا وقال : واننا ندعو كافة أبناء الشعب الجنوبي من المهرة إلى باب المندب للمشاركة الفاعلة في الاحتفالية الكبرى التي ستشهدها ساحة الشهيد مدرم بالمعلا وذلك احتفالا بالذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وشدد على الاحتشاد الفعال الذي قال إنه يأتي ليؤكد فيه شعبنا الجنوبي ثباته على خيار الاستقلال الناحز وبناء دولة الجنوب ، ونرسل من خلالها رسائل لكل من تسول له نفسه التحايل او الالتفاف أو التسلق على الانتصارات الجنوبية في صد غزو الحوثي عفاشي ودحر عناصر الشر والارهاب للوصول لتحقيق مآرب يراد من خلالها اعادتنا إلى باب اليمن ، ونقول لهؤلاء ممن لازالوا يرتهنوا للمخلوع او الاخوان أن جنوب اليوم ليس جنوب الأمس وان اعادتنا الى باب اليمن ابعد عليكم من عين الشمس.

وفي ختام تصريحه قال ابو اليمامة أننا على ثقة بكافة ابناء الجنوب وقياداته بانهم لن ينجروا إلى مربع الصراع الذي يريد أعداء الجنوب من الانقلابين والاخوان جرنا اليه ، مؤكدا أننا سوف نمضي مع كافة الشرفاء من أبناء الوطن ومعنا التحالف العربي من أجل بناء مؤسسات الدولة الجنوبية وصولا لتحقيق الاستقلال الناجز.


المزيد في أخبار وتقارير
وزير الإعلام يعيين هادي مديرا للمتابعة في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون واستمراره في العمل الإعلامي بالتلفزيون
أصدر وزير الإعلام معمر الإرياني قرارا وزاريا قضى بتعيين المذيع / ياسر هادي مديرا للمتابعة في الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للإذاعة
الاربعاء .. وقفة احتجاجية للمعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن
دعت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين كافة المعلمين والتربويين  المعلمين في جميع أرجاء محافظات الجنوب إلى الحضور والتضامن مع الوقفة الإحتجاجية
أبو اليمامة : موقفنا لن يحيد عن تأييد للمجلس الانتقالي وندعو شعب الجنوب للزحف والمشاركة في فعالية المعلا
قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) ان موقفهم في قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الامني إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ولن تحيد




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل :مقتل موظف بالمياه برصاص جنود من الحزام الامني
وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)
توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر
من قتل جعفر محمد سعد؟
عائلات بريطانية عاشت بعدن تنفذ احتجاجات .. هل تعرف السبب؟
مقالات الرأي
باسم الشهداء والجرحى وأنين الثكالى ونواح الامهات اللاتي فقدنٌ فلذات اكبادهن الذين قضوا في ساحات الشرف
كم صبرت أبين !!! حتى علّمت الصبر للمعتبرين من الصابرين .. ورغم سنوات الصبر الطويلة لم تكن مستعجلة ومعجولة
يمكننا القول وبالفم المليان وبثقة مطلقة  اننا نعيش في عهد أسوأ حكومة عرفتها الانسانية على مر التاريخ، فلم
الرئيس هادي يلتقي باللواء عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقائي ومعهم قيادات القوى المعارضه للمجلس
  جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة
تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية  العبثية لطباعة عملة
علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال
كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
  ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التعيين
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
وفيات
تعزية
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017