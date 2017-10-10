رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لهيئة مستشاريه

ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائبي رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ووزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب.



وفِي الاجتماع ،رحب فخامة الرئيس بالجميع..مقدماً لهم التهاني ومن خلالهم للشعب اليمني باعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بما تمثله من مكانة في وجدان وحاضر ومستقبل اليمن.



ووضع رئيس الجمهورية الجميع امام نتائج زيارته الناجحة للولايات المتحدة الامريكية ،ومشاركته في اعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته المثمرة على هامشها مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ،والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غونتيرس،وعدد اخر من اللقاءات الهامة و المختلفة وكذا الصناديق الدولية لما من شأنه مصلحة البلد وخدمة شعبنا ومجتمعنا الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضتها عليه القوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح.



كما استعرض فخامة الرئيس،مجمل التطورات الميدانية على الساحة الوطنية بشقيها العسكري والمدني وتطبيع الخدمات والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل قيادات الدولة ممثلة بتواجد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بإقليم مآرب ،ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري في محافظة تعز،وذلك على طريق تحرير المدن والمحافظاتمن درن القوى الانقلابية الغاشمة والمقيتة.



وفي الاجتماع ،قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي،تقريراً إضافياً شمل جوهر نشاط الوزارة خلال الفترة القصيرة الماضية والجهود المبذولة لتفعيل وتعزيز العلاقات المتينة مع عددا من الدول الشقيق والصديقة ،فضلا عن النشاط الدبلوماسي الملحوظ لتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمي المختلفة لما من شانه تعزيز مكانة اليمن والانتصار لقضاياه العادلة.



الى ذلك قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تقريراً مفصلاً عن واقع الاوضاع الامنية بصورة عامة من حيث الكادر والبنى التحتية ووسائل العمل وتكامل العمل بين الأجهزة الأمنية المختلفة..لافتاً الى الجهود المبذولة في مواجهة ومكافحة الاٍرهاب والتطرف وأدوات الانقلاب بأوجهه واشكاله المختلفة..مؤكداً على اهمية تفعيل عمل القضاء للبت في القضايا الأمنية.



كما تناول الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها مايلزم.





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