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جرحى المقاومة يطالبون السفارة الإماراتية بالتوضيح حول استكمال علاجهم

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 02:50 مساءً
الهند (عدن الغد) خاص:

بعث جرحى المقاومة في الهند باستفساراتهم إلى السفارة الإماراتية في الهند حول موضوع استكمال علاجاتهم عند نهاية شهر أكتوبر .

 وطالب الجرحى في بيان صادر عنهم، من السفارة الإماراتية التوضيح حول استكمال علاجهم، حيث جاء في البيان :

 

نص البيان

بسم لله الرحمن الرحيم

الموضوع/ استفسار حول موضوع سفر الجرحى في نهاية شهر عشرة

 

اشارة الى الموضوع أعلاه نحن جرحى المقاومة في الهند نريد توضيح من السفارة الإماراتية في الهند حول موضوع تسفير جرحى المقاومة  نهاية شهر أكتوبر الذين لم يستكملوا علاجهم حسب ما قاله مدير ملف الجرحى في الهند  الاخ/ صبري السباعي حيت قال انه سيتم تسفير كل الجرحى في نهاية شهر أكتوبر اضافة الى القنصل الإماراتي الذي نزل الشهر الماضي ليخبر الجرحى المتواجدين في بونا انه سيتم تسفيرهم نهاية أكتوبر من الشهر الحالي.

 

ومن هنا نحن نريد توضيح من السفارة الامارتية حول هذا الأمر في مهلة أقصاها أربعة وعشرين ساعة مالم يحصل ذلك سيتم التصعيد من قبلنا أمام سفارتنا اليمنية في الهند نيودلهي.


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