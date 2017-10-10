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اللواء لخشع وجابر يتفقدان التجهيزات الأخيرة لمبنى وزارة الداخلية بعدن

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 01:55 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تفقد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومعه وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، التجهيزات الأخيرة الجارية لمشروع إنشاء مقر وزارة الداخلية، في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي الزيارة التفقدية، طاف اللواء لخشع وجابر على عدد من الدوائر والمواقع بالوزارة للاطلاع على سير الأعمال الفنية والإنشائية الجارية ومستوى التجهيزات التي شارفت على الانتهاء.. مشددا على مضاعفة الجهود لافتتاح الوزارة لتقديم خدماتها لمنسوبي الوزارة في عموم المحافظات.

وأشار اللواء لخشع إلى عزم قيادة الوزارة على تأهيل وصيانة مستشفى الشرطة ورفدها بما يلزم من الأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة ليساهم بتقديم الرعاية الطبية لمنسوبي الوزارة وعائلاتهم بما يخفف من الأعباء المالية عليهم.

وفي السياق ذاته، ترأس اللواء علي ناصر لخشع، اجتماعا بمدراء الدوائر والمكاتب بالوزارة.. شاكرا جهودهم المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.. مطالبا إياهم بضرورة تقديم تقرير اسبوعي يشمل الإنجازات والعراقيل بما يحقق أفضل خدمة لمنسوبي الوزارة.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، والوكيل المساعد لشؤون الأمن اللواء الركن أحمد علي مسعود، والوكيل المساعد لقطاع الموارد اللواء الركن عبدالناصر صبيرة وعدد من مدراء الدوائر والمكاتب بالوزارة.


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اللواء لخشع وجابر يتفقدان التجهيزات الأخيرة لمبنى وزارة الداخلية بعدن
تفقد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومعه وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، التجهيزات الأخيرة الجارية




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