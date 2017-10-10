يهودية يمنية تصرخ أمام الكنيست الإسرائيلي.. "أعيدوني إلى اليمن"

أسرة من يهود اليمن في أحد مطارات إسرائيل - أرشيف

طالبت يهودية من اصول يمنية في اسرائيل من الكنيسة الاسرائيلي اعادتها الى اليمن في وقفة احتجاجية نفذتها امام مقر برلمان دولة الاحتلال في تل ابيب.

ونقل ناشط يهودي من اصول يمنية أن اليهودية اليمنية "لوزة النهاري" وقفت قبل أيام أمام الكنيست وقالت "أعيدوني الى اليمن".

وقال "عاموس آل سالم" أن السبب في مطالبة المرأة اليهودية بإعادتها لأنها رفضت إرسال أولادها للدراسة في مدرسه صهيونية متطرفة.

وأكد "آل سالم" أن اليهود طلبوا منها إخلاء سكنها بحجة أن هناك يهود آخرين بحاجة أشد منها إلى السكن وهم يهود جدد قادمون من دول أوروبية .

وأضاف "آل سالم" أن المرأة اليمنية اليهودية غادرت اليمن عام 2012 م وكانت تعرف في مدينة "ريدة" بمحافظة عمران - شمال اليمن باسم "نعيمة النهاري".

وغادر عشرات اليهود اليمنيين إلى إسرائيل بتنسيق محلي مع سلطات يمنية منذ أكثر من 10 سنوات آخرها خروج دفعة هي الأكبر منتصف العام 2015 عبر مطار صنعاء الدولي بتنسيق مع سلطات الحوثيين.

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