MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 02:50 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير يهودية يمنية تصرخ أمام الكنيست الإسرائيلي.. "أعيدوني إلى اليمن"
أخبار وتقارير

يهودية يمنية تصرخ أمام الكنيست الإسرائيلي.. "أعيدوني إلى اليمن"

أسرة من يهود اليمن في أحد مطارات إسرائيل - أرشيف
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 01:38 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
طالبت يهودية من اصول يمنية في اسرائيل من الكنيسة الاسرائيلي اعادتها الى اليمن في وقفة احتجاجية نفذتها امام مقر برلمان دولة الاحتلال في تل ابيب.
 
ونقل ناشط يهودي من اصول يمنية أن اليهودية اليمنية "لوزة النهاري" وقفت قبل أيام أمام الكنيست وقالت "أعيدوني الى اليمن".
 
وقال "عاموس آل سالم" أن السبب في مطالبة المرأة اليهودية بإعادتها لأنها رفضت إرسال أولادها للدراسة في مدرسه صهيونية متطرفة.
 
وأكد "آل سالم" أن اليهود طلبوا منها إخلاء سكنها بحجة أن هناك يهود آخرين بحاجة أشد منها إلى السكن وهم يهود جدد قادمون من دول أوروبية .
 
وأضاف "آل سالم" أن المرأة اليمنية اليهودية غادرت اليمن عام 2012 م وكانت تعرف في مدينة "ريدة" بمحافظة عمران - شمال اليمن باسم "نعيمة النهاري".
 
وغادر عشرات اليهود اليمنيين إلى إسرائيل بتنسيق محلي مع سلطات يمنية منذ أكثر من 10 سنوات آخرها خروج دفعة هي الأكبر منتصف العام 2015 عبر مطار صنعاء الدولي بتنسيق مع سلطات الحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير
جرحى المقاومة يطالبون السفارة الإماراتية بالتوضيح حول استكمال علاجهم
بعث جرحى المقاومة في الهند باستفساراتهم إلى السفارة الإماراتية في الهند حول موضوع استكمال علاجاتهم عند نهاية شهر أكتوبر .  وطالب الجرحى في بيان صادر عنهم، من
الحكومة الهندية تحذر مواطنيها من السفر لليمن تحت أي ظرف .. وعقوبات صارمة لمن يخالف
حذرت الحكومة الهندية مواطنيها من السفر إلى اليمن تحت أي ظرف، متوعدة من يخالف من مواطنيها لتلك التوجيهات بالعقوبات الصارمة .   وأعلنت الحكومة الهندية منع
اللواء لخشع وجابر يتفقدان التجهيزات الأخيرة لمبنى وزارة الداخلية بعدن
تفقد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومعه وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، التجهيزات الأخيرة الجارية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل :مقتل موظف بالمياه برصاص جنود من الحزام الامني
وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)
توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر
من قتل جعفر محمد سعد؟
عائلات بريطانية عاشت بعدن تنفذ احتجاجات .. هل تعرف السبب؟
مقالات الرأي
كم صبرت أبين !!! حتى علّمت الصبر للمعتبرين من الصابرين .. ورغم سنوات الصبر الطويلة لم تكن مستعجلة ومعجولة
يمكننا القول وبالفم المليان وبثقة مطلقة  اننا نعيش في عهد أسوأ حكومة عرفتها الانسانية على مر التاريخ، فلم
الرئيس هادي يلتقي باللواء عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقائي ومعهم قيادات القوى المعارضه للمجلس
  جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة
تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية  العبثية لطباعة عملة
علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال
كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
  ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
وفيات
تعزية
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017