توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 01:13 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
منعت قوات امنية صباح يوم الثلاثاء أعضاء لجنة تحضيرية من دخول ساحة العروض بخور مكسر للتجهيز لفعالية جماهيرية بذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بعدن.
وقال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية مصطفى زيد لصحيفة عدن الغد ان أعضاء لجنة تحضيرية منعوا من دخول الساحة حيث ابلغهم الجنود بأن عليهم إحضار تصريح بإقامة الفعالية من مقر قيادة قوات التحالف العربية بالبريقة موضحين بانه سيتم منع دخول اي شخص للساحة.
وللمرة الاولى منذ بدء فعاليات الحراك الجنوبي قبل سنوات يتم فيها منع فعالية جماهيرية لابناء الجنوب.
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