استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،السفير الامريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.



جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مايتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام والفرص الممكنة والمتاحة .



وعبر فخامة الرئيس عن تقديره وامتنانه لجهود السفير الامريكي المنطلقة من حرص الولايات المتحدة الامريكية على أمن واستقرار اليمن وتجاوز تحدياته وصعوباته الراهنة المترتبة على انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستوريه وإجماع وتوافق الشعب اليمني.



وقال رئيس الجمهورية"ان السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ،هو خيارنا ونثمن مواقف المجتمع الدولي الداعمة لذلك".



من جانبه عبر السفير الامريكي عن امتنانه للجهود الدؤوبة التي يبذلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ،في سبيل تحقيق تطلعات السلام الذي يؤسس لبناء مستقبل أمن و عادل ومستقر..لافتاً الى بذل مزيد من العمل والجهود مع المبعوث الاممي الى اليمن والدول الراعية والمعنية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

المزيد في أخبار وتقارير توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر منعت قوات امنية صباح يوم الثلاثاء أعضاء لجنة تحضيرية من دخول ساحة العروض بخور مكسر للتجهيز لفعالية جماهيرية بذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بعدن. وقال نائب رئيس اللجنة رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،السفير الامريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام الوزير عسكر : لم نتلقى من الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان سوى دورة تدريبية بجنيف قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر" أن أداء الأمم المتحدة يحتاج إلى كثير من التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير