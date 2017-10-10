رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:
استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،السفير الامريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.
جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مايتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام والفرص الممكنة والمتاحة .
وعبر فخامة الرئيس عن تقديره وامتنانه لجهود السفير الامريكي المنطلقة من حرص الولايات المتحدة الامريكية على أمن واستقرار اليمن وتجاوز تحدياته وصعوباته الراهنة المترتبة على انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستوريه وإجماع وتوافق الشعب اليمني.
وقال رئيس الجمهورية"ان السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ،هو خيارنا ونثمن مواقف المجتمع الدولي الداعمة لذلك".
من جانبه عبر السفير الامريكي عن امتنانه للجهود الدؤوبة التي يبذلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ،في سبيل تحقيق تطلعات السلام الذي يؤسس لبناء مستقبل أمن و عادل ومستقر..لافتاً الى بذل مزيد من العمل والجهود مع المبعوث الاممي الى اليمن والدول الراعية والمعنية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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