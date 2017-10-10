الوزير عسكر : لم نتلقى من الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان سوى دورة تدريبية بجنيف
(عدن الغد) خاص:
قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر" أن أداء الأمم المتحدة يحتاج إلى كثير من التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عسكر قوله "أن وزارة حقوق الإنسان لم تتلق دعماً أو مساندة للتعامل في قضايا حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، عدا دعم بسيط جداً عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمثل في دورة تدريبية لفريق من الوزارة في جنيف، أما باقي وكالات الأمم المتحدة فلم تقدم سوى الوعود".
وأشار "أن الأمم المتحدة مطالبة قبل غيرها وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت سابق بإعادة تقييم أعمال وكالاتها كافة في اليمن".
ودعا وزير حقوق الإنسان "إلى الكفّ عن التدليل المستمر لميليشيات الحوثي وصالح، التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية من افتتاح غرفة عمليات لمكافحة مرض الكوليرا في صنعاء، وغير ذلك من أعمال نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية".
وأضاف "أن على الأمم المتحدة مراجعة وكالاتها فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها، خصوصاً ما يتعلق برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين، كما أن على الدول المانحة مراقبة تلك الأنشطة عن كثب".
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