اليزيدي: هذا ما حصل عند تفاوضنا مع اللجنة التحضيرية للمجلس الانتقالي

كشف الشيخ هاني اليزيدي حقيقة ما حدث أثناء التفاوض مع اللجنة التحضيرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لفعالية ذكرى ثورة أكتوبر.

وقال اليزيدي "جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة تاريخية نفاجأ بها العالم حفظا لنضالات شعب عظيم قدم الشهداء وقدم التضحيات".

واضاف "ولهذا قلنا لهم نحيد كل مسائل الخلاف ونجتمع تحت ثوابت نضال القضية الجنوبية وشعارنا واحد وهو التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية بما يتوافق مع الشرعية التي لايزال اعضاء من رئاسة المجلس الانتقالي عليها والتي لازلنا في قتالنا مع التحالف والشرعية صف واحد في وجه العدوان الحوثي العفاشي"



وأردف "دعوناهم الى كلمة سواء تجمع الجنوب ليخرج من هذا المأزق المظلم الذي سببه التفرق والشتات، مضيفا، وكلما ذكروا المجلس الانتقالي قلنا لهم لانريد ان نتحدث عن اي قضية الان الا قضية توحيد الفعالية حتى لايتشتت الخطاب".



وأكد اليزيدي لكن للاسف كان الكلام في الاخير شديد وسلوا علينا سيف التفويض الشعبي وتهددوا انهم ماضون ولن يعترفوا بنا لاننا لسنا مع المجلس الانتقالي، مضيفا، وقام الاخ عقيل العطاس باسلوب خطأ ونحن في غرفته في الفندق وقال مع السلامة تفضلوا نحن مشغوليين".



وأشار بأن ما حصل انه عند خروجنا مطرودين قال: وهو يرفع صوته انا عدوي وخصمي الرئيس عبدربه منصور هادي فرجعت وقلت له وانا خصمي وعدوي المخلوع علي عبدالله صالح، مؤكدا هذا ماحدث والله على ما اقول شهيد والمهندس جمال مطلق موجود ولكن نتفاجأ بتحريف الكلام عن الحقيقة والله المستعان.



المزيد في أخبار وتقارير توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر منعت قوات امنية صباح يوم الثلاثاء أعضاء لجنة تحضيرية من دخول ساحة العروض بخور مكسر للتجهيز لفعالية جماهيرية بذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بعدن. وقال نائب رئيس اللجنة رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،السفير الامريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام الوزير عسكر : لم نتلقى من الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان سوى دورة تدريبية بجنيف قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر" أن أداء الأمم المتحدة يحتاج إلى كثير من التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير