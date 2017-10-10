عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبرعصر أمس الاثنين بمدينة كريتر اجتماعا موسعا ضم رؤساء وأعضاء الدوائر العاملة.

وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه المهندس عبدالناصر الشيخ رئيس اللجنة التحضيرية، رحب المهندس عبدالناصر بكافة الحضور وأثنى بالشكر والامتنان على حرصهم الوطني الذي تجسد بمستوى الانضباط والالتزام في الاجتماع بصورة مستمرة وحيا الجهود التي يبذلونها ليل ونهار في سبيل إنجاز المهام المناطة بإتقان على مستوى كل دائرة من دوائر التحضيرية العاملة .

وإستعرض الاجتماع حالة الوفاق والاتفاق بين تحضيريتي العروض وتسعين الذي أبرم يوم أمس بشان توحيد الفعالية والحشود في يوم ال(14) من شهر اكتوبر الجاري , وقد اطلاع الحاضرين على بنود الاتفاق بما تضمنه المحضر المحرر بتاريخ 8 اكتوبر 2017 الموقع من قبل التحضيريتين كوثيقة ملزمة لكلا الطرفين من حيث الشكل والمضمون وأن أي طرف يخل بهذا الإتفاق يتحمل مسئولية اخلاله وما يترتب علية ذلك الإخلال بتقويض التوافق.

وكما تم إستعراض مستوى التحضير والاعداد والتجهيزات من قبل كل اللجان العاملة وبعد نقاش مستفيض بتوفير الاحتياجات الأولية وجدولة والاحتياج قيد التنفيذ.

وأقر الحاضرون تدشين الاعمال التحضيرية من يوم الغد بتاريخ 10/ اكتوبر على ان تبدأ الجنة التنظيمية بأعمال الطلاء وتزيين الساحة بما تحتاجها من أعلام وراية دولة الجنوب وترميم المنصة والحواجز الحديدية وتخطيط ساحة العرض الكرنفالي والفني والعسكري بما يلبي القيام بالبروفات الأولية على أرض ساحة الحرية المزمع عرضها في يوم الذكرى ال(54) لثورة اكتوبر المجيدة.

وفي ختام الإجتماع أكد الحاضرون جميعا بترحيب بالمساعي الداخلية والخارجية التي تبذل من القوى الوطنية مع تحضيرية الانتقالي وأكدوا على ضرورة تقديم التنازلات لبعضنا البعض على أمل توحيد الحشد والفعالية وأنها حالة التشرذم من اجل تجسيد التلاحم والاصطفاف الوطني الجنوبي.

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة التحضيرية لفعالية ساحة العروض تعقد إجتماعا موسعا لأعضائها عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبرعصر أمس الاثنين بمدينة كريتر اجتماعا موسعا ضم رؤساء وأعضاء الدوائر العاملة. وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه المهندس وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار) قال وزير الخارجية الامريكي الحالي ريكس تيلرسون ان وزير نفط يمني لم يسمه طلب منه رشوة مالية وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام صفقة نفطية مع شركة اكسون موبيل التي كان كرد يدعو الحراك الجنوبي لإبداء موقف من جرائم قتل دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية . وقال