وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون (بالإنجليزية:Rex Tillerson): سياسي أمريكي ورجل أعمال سابق، يشغل حالياً منصب وزير الخارجية الأمريكي من 1 فبراير 2017. وكان سابقاً يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل النفطية.

وُلد عام 1952 في ويتشيتا فولز بولاية تكساس، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1975، من جامعة تكساس. ويُدير تيلرسون شركة إكسون موبيل منذ عام 2006.

قلّده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة عام 2012.

نظرة عامة

في 13 ديسمبر 2016، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تيلرسون سيكون مرشحه لوزارة الخارجية. ساهم منذ فترة طويلة لحملات الجمهوريين. له علاقات تجارية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و قد ولدت جدلا واسعا داخل امريكا، لا سيما في ضوء الكشف عن التعاملات التجارية لبوتين في صحف بنما. في عام 2014 عارض تيلرسون بشدة فرض العقوبات الامريكية ضد روسيا. حيث كان سابقا مدير شركة نفط اميركية-روسية مشتركة اكسون نفطغاز. في يناير 2017، تم الكشف عن أنه في حين كان تيلرسون أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إكسون موبيل، وهي مشروع مشترك الأوروبي اجرت تعاملات تجارية مع إيران و سوريا، و السودان عندما كانت تلك الدول تحت العقوبات الأمريكية.

بدأت تيلرسون حياته المهنية كمهندس حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن. انضم تيلرسون إلى اكسون في عام 1975، وبحلول عام 1989 أصبح المدير العام لقسم الانتاج المركزي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1995 أصبح رئيسا لشركة اكسون اليمن وشركة إسو للاستكشاف والإنتاج خورات شركة في عام 2006، انتخب تيلرسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اكسون، سادس أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات . تيلرسون تقاعد من شركة اكسون فعال 31 ديسمبر 2016، وخلفه دارين وودز. وهو عضو في الأكاديمية الوطنية للهندسة.

بداية حياته

ولد تيلرسون في 23 مارس 1952، في ويتشيتا فولز بولاية تكساس، ابن باتي سو (ني باتون) و بوبي جو تيلرسون. نشط في الكشافة الأمريكية ردحا من عمره، وقال انه حصل على رتبة النسر الكشفية في عام 1965. تيلرسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، 2012 أثناء تقليده وسام الصداقة الروسي

تلقى تيلرسون على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن في عام 1975. خلال الفترة التي قضاها في UT أوستن، انخرط في نادي تيجاس، و فرقة قرون طويلة، و فاي ألفا أوميغا. في عام 2006 نال لقب الهندسة العليا المتميزة. المزيد

قال وزير الخارجية الامريكي الحالي ريكس تيلرسون ان وزير نفط يمني لم يسمه طلب منه رشوة مالية وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام صفقة نفطية مع شركة اكسون موبيل التي كان احد مدرائها التنفيذيين.

وقال تيلرسون الذي كان يتحدث في حوار مع صحيفة النيويورك تايمز قبل يومين ان الوزير اليمني وعقب اجتماع لمناقشة إمكانية ابرام صفقة تنقيب نفطية في اليمن مد له بكرته الخاص مدونا عليه رقم حسابه البنكي باحد البنوك السويسرية وطلب تقديم رشوة وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام الصفقة .

ورد تيلرسون على الوزير اليمني بالقول :" ان اكسون موبيل لاتفعل ذلك "لا افعل ذلك". "إكسون لا تفعل ذلك." إذا كان اليمنيون يريدون مشاركة إكسون في الصفقة سيكون لديهم التحدث مباشرة. وبعد شهر، وافق اليمنيون.

"أخبر تيلرسون أن أمريكا لم تكن بحاجة لدفع رشاوى - بأننا يمكن أن نجلب العالم إلى معاييرنا الخاصة".

وقال "تيرسلون" حرفيا حول الموضوع :" When he was an executive with Exxon, he told Trump, he once met with senior officials in Yemen to discuss a deal. At the meeting,Yemen’s oil minister handed him his business card. On the back was written an account number at a Swiss bank. “Five million dollars,” the minister told him.

“I don’t do that,” Tillerson said. “Exxon doesn’t do that.” If the Yemenis wanted Exxon on the deal, he said, they’d have to play straight. A month later, the Yemenis assented. “Tillerson told Trump thatAmericadidn’t need to pay bribes—that we could bring the world up to our own standards,” a source with knowledge of the exchange told me.

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة التحضيرية لفعالية ساحة العروض تعقد إجتماعا موسعا لأعضائها عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبرعصر أمس الاثنين بمدينة كريتر اجتماعا موسعا ضم رؤساء وأعضاء الدوائر العاملة. وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه المهندس وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار) قال وزير الخارجية الامريكي الحالي ريكس تيلرسون ان وزير نفط يمني لم يسمه طلب منه رشوة مالية وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام صفقة نفطية مع شركة اكسون موبيل التي كان كرد يدعو الحراك الجنوبي لإبداء موقف من جرائم قتل دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية . وقال