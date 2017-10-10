وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الجديد

ريكس تيلرسون (بالإنجليزية:Rex Tillerson): سياسي أمريكي ورجل أعمال سابق، يشغل حالياً منصب وزير الخارجية الأمريكي من 1 فبراير 2017. وكان سابقاً يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل النفطية.

وُلد عام 1952 في ويتشيتا فولز بولاية تكساس، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1975، من جامعة تكساس. ويُدير تيلرسون شركة إكسون موبيل منذ عام 2006.

قلّده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة عام 2012.

نظرة عامة

في 13 ديسمبر 2016، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تيلرسون سيكون مرشحه لوزارة الخارجية. ساهم منذ فترة طويلة لحملات الجمهوريين. له علاقات تجارية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و قد ولدت جدلا واسعا داخل امريكا، لا سيما في ضوء الكشف عن التعاملات التجارية لبوتين في صحف بنما. في عام 2014 عارض تيلرسون بشدة فرض العقوبات الامريكية ضد روسيا.

حيث كان سابقا مدير شركة نفط اميركية-روسية مشتركة اكسون نفطغاز.

في يناير 2017، تم الكشف عن أنه في حين كان تيلرسون أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إكسون موبيل، وهي مشروع مشترك الأوروبي اجرت تعاملات تجارية مع إيران و سوريا، و السودان عندما كانت تلك الدول تحت العقوبات الأمريكية.

بدأت تيلرسون حياته المهنية كمهندس حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن. انضم تيلرسون إلى اكسون في عام 1975، وبحلول عام 1989 أصبح المدير العام لقسم الانتاج المركزي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1995 أصبح رئيسا لشركة اكسون اليمن وشركة إسو للاستكشاف والإنتاج خورات شركة في عام 2006، انتخب تيلرسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اكسون، سادس أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات .

تيلرسون تقاعد من شركة اكسون فعال 31 ديسمبر 2016، وخلفه دارين وودز. وهو عضو في الأكاديمية الوطنية للهندسة.

بداية حياته

ولد تيلرسون في 23 مارس 1952، في ويتشيتا فولز بولاية تكساس، ابن باتي سو (ني باتون) و بوبي جو تيلرسون. نشط في الكشافة الأمريكية ردحا من عمره، وقال انه حصل على رتبة النسر الكشفية في عام 1965.

تيلرسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، 2012 أثناء تقليده وسام الصداقة الروسي

تلقى تيلرسون على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن في عام 1975. خلال الفترة التي قضاها في UT أوستن، انخرط في نادي تيجاس، و فرقة قرون طويلة، و فاي ألفا أوميغا. في عام 2006 نال لقب الهندسة العليا المتميزة.