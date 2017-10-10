كرد يدعو الحراك الجنوبي لإبداء موقف من جرائم قتل
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:35 صباحاً
لحج ((عدن الغد)) خاص:
لحج ((عدن الغد)) خاص:
دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية .
وقال "كرد" انه ومؤخرا ارتكبت عدد من الجرائم بيد قوات امنية لكن هذه الجرائم لم تحرك قوى الحراك لاصدار بيانات منددة او رافضة .
ودعا "كرد" الحراك الجنوبي الى اتخاذ مواقف سياسية من هذه الحوادث .
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