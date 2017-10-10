دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية .

وقال "كرد" انه ومؤخرا ارتكبت عدد من الجرائم بيد قوات امنية لكن هذه الجرائم لم تحرك قوى الحراك لاصدار بيانات منددة او رافضة .

ودعا "كرد" الحراك الجنوبي الى اتخاذ مواقف سياسية من هذه الحوادث .

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة التحضيرية لفعالية ساحة العروض تعقد إجتماعا موسعا لأعضائها عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبرعصر أمس الاثنين بمدينة كريتر اجتماعا موسعا ضم رؤساء وأعضاء الدوائر العاملة. وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه المهندس وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار) قال وزير الخارجية الامريكي الحالي ريكس تيلرسون ان وزير نفط يمني لم يسمه طلب منه رشوة مالية وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام صفقة نفطية مع شركة اكسون موبيل التي كان كرد يدعو الحراك الجنوبي لإبداء موقف من جرائم قتل دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية . وقال