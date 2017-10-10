"السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء" ينفي مزاعم التعيينات في ملحقيات سفارات اليمن بالخارج

نفى السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء "غمدان الشريف" الأنباء التي تحدثت عن وجود تعيينات في ملحقيات سفاراتنا بالخارج قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

"عبدالملك المخلافي" دون علم رئيس الوزراء.



وقال الشريف : إن ترشيح تعيين الملحقيات يتم عن طريق الوزارات المعنية وليس عن طريق وزارة الخارجية ، ولهذا فالأنباء التي تردّدت بهذا الشأن كاذبة وملفقة ، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى تحرّي الدقة والمصداقية وعدم الإنجرار خلف ترويج الشائعات المغرضة والتلفيقات الكاذبة المريبة.



ولفت الشريف إلى أن هناك حملة إعلامية منظمة يدرك شعبنا اليمني مقاصدها ومقاصد من يقف ورائها وهدفها النيل من رموز الشرعية والتشكيك فيهم خدمة لمشروع الإنقلاب.



داعياً في ختام تصريحه ، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي الوسائط الإجتماعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وعدم نشر الأخبار المفبركة الهدف منها واضح لكل وطني شريف.