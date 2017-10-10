MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 11:51 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي
أخبار وتقارير

تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي

صورة من التظاهرة يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:16 صباحاً
عتق ((عدن الغد)) خاص:

شهدت مدينة عتق صباح يوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطاف متظاهرون شوارع المدينة ورددوا هتافات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي .

ورفع المشاركون في التظاهرة اعلام دولة الجنوب وصور قيادات من المجلس الانتقالي .


المزيد في أخبار وتقارير
اللجنة التحضيرية لفعالية ساحة العروض تعقد إجتماعا موسعا لأعضائها
عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبرعصر أمس الاثنين بمدينة كريتر اجتماعا موسعا ضم رؤساء وأعضاء الدوائر العاملة. وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه المهندس
وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)
قال وزير الخارجية الامريكي الحالي ريكس تيلرسون ان وزير نفط يمني لم يسمه طلب منه رشوة مالية وقدرها 5 مليون دولار مقابل ابرام صفقة نفطية مع شركة اكسون موبيل التي كان
كرد يدعو الحراك الجنوبي لإبداء موقف من جرائم قتل
دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد قوى الحراك الجنوبي لابداء موقف رافض في مواجهة اعمال قتل قال انها باتت تطال مواطنين من ابناء لحج وتبن على يد قوات امنية . وقال




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل :مقتل موظف بالمياه برصاص جنود من الحزام الامني
من قتل جعفر محمد سعد؟
عائلات بريطانية عاشت بعدن تنفذ احتجاجات .. هل تعرف السبب؟
شرطة كريتر تلقي القبض على عصابة سرقة تستخدم باصات الأجرة لتنفيذ عملياتها
عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب
مقالات الرأي
  جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة
تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية  العبثية لطباعة عملة
علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال
كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
  ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة
كنا نتأمل ونطمح ان تأتي علينا هذه المناسبة العزيزة الى نفوسنا جميعا ابناء الجنوب ونحن نعيش حياة رخاء وتقدم
لا يمكن الحكم أن مبلغ السبعمائة مليون دولار التي سرقتها قيادات حكومة الشرعية المهترئة خلال عام واحد فقط من
1- ‏إلى كل جنوبي وجنوبية يحب الجنوب... ماذا نحن فاعلون لإنقاذ الجنوب من المحنه والضياع بعد 54 عاماً من إندلاع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
وفيات
تعزية
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017