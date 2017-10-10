تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي

مقالات الرأي

هاني اليزيدي شهادة لله ثم للتاريخ .. هذا ما حدث مع اللجنة التحضيرية التابعة للمجلس الانتقالي .. جئنا لهم وقلنا لهم نريد الفعالية في مكان واحد ونحن مهما اختلفنا فان الحوثي وعفاش سيوحدونا ولنجعلها لحظة

ماجد الداعري بشراك أيها الشعب اليمني..وشكراً بحاح! تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية العبثية لطباعة عملة

علي حسين البجيري مرحبا بقدوم المكون الجنوبي الجديد علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال

فضل الجونة احتشدوا وابحثوا عن الأهم كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن

صالح علي الدويل باراس الخمينية السنية بوصلة احتلال الجنوب ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة

أحمد الربيزي لن تثنينا عراقيلكم ..!! منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق

عبد الكريم سالم السعدي مشكلة يواجهها أبناء الجنوب هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة

حسن العجيلي لم يتبقى من أهداف ثورة أكتوبر .. إلا الإسم ! كنا نتأمل ونطمح ان تأتي علينا هذه المناسبة العزيزة الى نفوسنا جميعا ابناء الجنوب ونحن نعيش حياة رخاء وتقدم

عماد الديني فضائح أكبر مقبلة لشرعية الكوارث! لا يمكن الحكم أن مبلغ السبعمائة مليون دولار التي سرقتها قيادات حكومة الشرعية المهترئة خلال عام واحد فقط من