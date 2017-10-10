تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي
صورة من التظاهرة يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:16 صباحاً
عتق ((عدن الغد)) خاص:
عتق ((عدن الغد)) خاص:
شهدت مدينة عتق صباح يوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وطاف متظاهرون شوارع المدينة ورددوا هتافات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي .
ورفع المشاركون في التظاهرة اعلام دولة الجنوب وصور قيادات من المجلس الانتقالي .
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