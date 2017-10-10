قال السياسي الجنوبي د. حسين لقور ان من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية.

ودعا لقور الى توحيد صفوف الجنوبيين في مواجهة حملات اعلامية وسياسية منظمة تسعى لبذر الفتنة والخلافات بين ابناء الشعب الواحد.

وقال "لقور" معلقا على تصاعد خلافات سياسية :"من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية بل نذر نفسه في خدمة آخرين يسعون لمنع الجنوبيين من الوصول الى هدفهم في الاستقلال.

وتصاعدت الدعوات من النخب مؤخرا والداعية الى تعزيز القبول بالاخر واحترام الجنوبيين لبعضهم والحفاظ على مكتسبات التصالح والتسامح في الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير البحسني يصل في زيارة هي الثانية خلال شهر الى سيئون وصل الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني. وقال مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد" ان البحسني وصل برفقة عدد من تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي شهدت مدينة عتق صباح يوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي. وطاف متظاهرون شوارع المدينة ورددوا هتافات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي . ورفع لقور : من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية قال السياسي الجنوبي د. حسين لقور ان من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية. ودعا لقور الى توحيد صفوف الجنوبيين في مواجهة