لقور : من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:08 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي د. حسين لقور ان من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية.
ودعا لقور الى توحيد صفوف الجنوبيين في مواجهة حملات اعلامية وسياسية منظمة تسعى لبذر الفتنة والخلافات بين ابناء الشعب الواحد.
وقال "لقور" معلقا على تصاعد خلافات سياسية :"من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية بل نذر نفسه في خدمة آخرين يسعون لمنع الجنوبيين من الوصول الى هدفهم في الاستقلال.
وتصاعدت الدعوات من النخب مؤخرا والداعية الى تعزيز القبول بالاخر واحترام الجنوبيين لبعضهم والحفاظ على مكتسبات التصالح والتسامح في الجنوب .
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