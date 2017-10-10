عرض عسكري لوحدات لواء مكافحة الإرهاب بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر
بيشة ((عدن الغد)) خاص:
نفذت يوم الثلاثاء وحدات من لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب الذي يتلقى تدريباته بمعسكر بمنطقة "بيشة" السعودية عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر.
واقيم العرض العسكري بحضور ومشاركة عدد من قيادة اللواء وضباطه وعلى راسهم قائد اللواء علي بن علي هادي .
وفي العرض العسكري تم تقديم عدد من العروض العسكري والمهارات التي تلقها المتدربون خلال الأشهر الماضية .
واقيم الاحتفال بمشاركة قيادات عسكرية من الجيش السعودي .
وقال مسئولون ان الحفل جاء تزامنا مع حفل اختتام الدورة الثانية من الصاعقة لكافة أفراد اللواء حيث تم استعراض العديد من الاستعراضات العسكرية القتالية كالقفز من فوق الموانع والمباني والعربات وعرض لفريق تنفيذ المهمات المستحيلة والاقتحام .
وجرى الاحتفال بالتزامن مع الذكرى الثانية على تأسيس لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في 10/10/2015.
من ابراهيم البشيري
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