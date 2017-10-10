تعيين نجل المقدشي بمنصب هام عقب شهر على تخرجه
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 09:46 صباحاً
واشنطن ((عدن الغد)) خاص:
واشنطن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر في السفارة اليمنية في واشنطن ان نجل القيادي العسكري البارز في حكومة الشرعية محمد علي المقدشي تم تعيينه بمنصب عسكري هام .
وأشارت المصادر إلى ان هشام المقدشي تم تعيينه ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية بواشنطن رغم انه لم يمر على تخرجه من كلية عسكرية سوى شهر.
واثار هذا التعيين حالة من الغضب في صفوف قطاعات يمنية كثيرة .
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