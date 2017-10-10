تعيين نجل المقدشي بمنصب هام عقب شهر على تخرجه

قالت مصادر في السفارة اليمنية في واشنطن ان نجل القيادي العسكري البارز في حكومة الشرعية محمد علي المقدشي تم تعيينه بمنصب عسكري هام .

وأشارت المصادر إلى ان هشام المقدشي تم تعيينه ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية بواشنطن رغم انه لم يمر على تخرجه من كلية عسكرية سوى شهر.

واثار هذا التعيين حالة من الغضب في صفوف قطاعات يمنية كثيرة .

المزيد في أخبار وتقارير البحسني يصل في زيارة هي الثانية خلال شهر الى سيئون وصل الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني. وقال مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد" ان البحسني وصل برفقة عدد من تظاهرة بعتق دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي شهدت مدينة عتق صباح يوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي. وطاف متظاهرون شوارع المدينة ورددوا هتافات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي . ورفع لقور : من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية قال السياسي الجنوبي د. حسين لقور ان من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية. ودعا لقور الى توحيد صفوف الجنوبيين في مواجهة