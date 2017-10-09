وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجيبوتي تنشيط التبادل التجاري بين البلدين
الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:26 مساءً
جيبوتي ( عدن الغد ) سبأ :
جيبوتي ( عدن الغد ) سبأ :
بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور محمد الميتمي ،اليوم ،مع نظيره الجيبوتي حسن محمد إبراهيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الاقتصادي والتجاري وسبل تطويرها وتعزيزها والفرص الاستثمارية وتنشيط التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة وتسهيل حركة البضائع بين البلدين الشقيقين.
وبحث الوزير الميتمي مع وزير العمل والاصلاح الإداري الجيبوتي حسن إدريس سمره ،تسهيل انتقال العمالة اليمنية في اطار حركة انتقال رأس المال .
كما التقى وزير الصناعة والتجارة برئيس الغرفة التجارية الجيبوتي وبعض رجال الاعمال الجيبوتيين وبحث معهم القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار والمشاكل التي تعترض الانشطة الاستثمارية المشتركة بين القطاعين الخاص الجبوتي واليمني.
حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور علي بجاش، وسفير اليمن لدى جمهورية جيبوتي عبدالله سالم السقطري ومندوبي مجموعة هائل سعيد انعم ومؤسسة اخوان ثابت .
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