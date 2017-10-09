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مدير عام إعلام محافظة أبين يطمئن على صحة الزميل سالم لعور

الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:11 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قام مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين الأستاذ / ياسر العبد سالم باعزب عصر يوم الاثنين بزيارة الزميل سالم لعور للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث مروري وإصابته بكسر في الكتف وعدة رضوض في جسده .

 

واطمأن "باعزب" على صحة الزميل سالم لعور متمنيا من الله تعالى بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ويعود لمزاولة عمله في بلاط صاحبة الجلالة .. واشاد مدير إعلام أبين بالدور الذي قام الزميل سالم لعور في خدمة أبين في المجال الإعلامي .

 

ونقل باعزب الذي قدم بمعية الإعلامي الرياضي سامر سمير تحيات قيادة محافظة أبين للزميل سالم لعور ..

 

من جانبه عبّر الزميل سالم لعور عن شكره وتقديره للأخ / ياسر باعزب على هذه الزيارة التي قال بأنها تجسد معنى الإخاء والتآزر  ، مشيدا بمواقف باعزب ووقوفه الدائم مع الإعلاميين والصحفيين ،علاوة على ما يقدمه لمحافظة أبين من خدمات في الجانب الإعلامي، معبرا عن شكره أيضا لكل من قام بزيارته أو قام بالاتصال به للاطمئنان على صحته ..

 

 كما قام يوم أمس عدد من الشخصيات بزيارة الزميل سالم لعور للاطمئنان على صحته وفي مقدمتهم الأخ / سالم السيد (الجفري) ..


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مدير عام إعلام محافظة أبين يطمئن على صحة الزميل سالم لعور
قام مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين الأستاذ / ياسر العبد سالم باعزب عصر يوم الاثنين بزيارة الزميل سالم لعور للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث مروري وإصابته بكسر في




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