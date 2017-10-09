MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 09 أكتوبر 2017 10:11 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب
أخبار وتقارير

عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب

الاثنين 09 أكتوبر 2017 09:47 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

دعا الفنان الجنوبي البارز "عبود خواجة" المكونات الجنوبية والمقاومة بوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب وذلك بعد فشل كل من التحالف والشرعية لإعادة الحياة للجنوب بعد مرور سنتين ونصف لكون هذه تعتبر فرصة كافية للجميع.

وقال خواجة في رسالة تلقتها صحيفة "عدن الغد" نطالب بتحديد الموعد والمطالبين به كل الاطياف الجنوبية لايهمنا اين سيقيم كل جناح فعالية بقدر ما يهمنا بماذا يخرج.

وتابع بالقول :" نحذر من التبعية ودعم الانقسام لكل التيارين "الشرعية والتحالف" الذي لا نراه الا مؤامره مرت على شعبنا الطيب والا فما حاجة الخلاف الذي نراه الْيَوْمَ وكل تيار يدعم مليشياته ضد الاخر ماذا يريدوا من الجنوب.

وأضاف بالقول :" يجب ان يحدد التحالف ماذا يريد من الجنوب بعد مكافحة الاٍرهاب المتفق عليها عالميا ، لكن ماذا بعد نريد نعرف إلى اين متجهين واذا رغبوا بمعرفة ماذا نريد اعتقد ان مطالبنا واضحة وجلية ولا اعتقد ان باستطاعتنا السكوت اكثر، وصبرنا نفذ والاسباب لايعقل ان يتأخر كل شي في الجنوب ويرتهن لحل المعركة في الشمال، لان ليس هناك أفق حل عسكري

وأردف بالقول :" اقل تقدير توفير الخدمات وبناء ماتهدم وإعادة البنية التحتيه وتشغيل كافة القطاعات المدنية أسوة بالعسكرية اما التركيز على خلق جو عسكري لشعب حر لا نقبله يجب ان يعرف كل جهاز عمله ونضع اللبنة الأساسية للدوله الفيدرالية الجنوبية التي حدودها حدود الجنوب قبل 90 ولا مركزية فيها لمنطقه على اخرى.

وأشار إلى ان البقاء في ضَل هذا الوضع هو استهتار بدماء الشهداء وأسرهم التي كان همها كرامة الشعب وعودة دولته وعبث بتضحيات الجرحى الذين الْيَوْمَ يعانون عظيم المعاناه من جراء الحرب.

واختتم بالقول :" السؤال هنا لعامة الشعب الجنوبي هل قدمتم خيرة ابنائكم لطرد علي عبدالله والحوثي وتسليم بن دغر والتحالف ام لأجل دوله يرفع علمها في كل مكان ويسودها العدل الذي يحاول التيارين الاساءه للجنوب ونضاله وتصويره على انه صراع، والحقيقة ليس صراع انه مبدى المال لا اقل ولا اكثر، مؤكداً من هو مع الوطن سيحدد موقفه ومن يعمل لأجل الراتب وأجندات شمالية او خارجية فسينتهي كل هؤلاء ويبقى الجنوب الوطن رافع رأسه.

*من كمال الجعدني


المزيد في أخبار وتقارير
إشتباكات عنيفة بجبهة ثره والمقاومة الجنوبية تصد هجوماً للحوثيين
إندلعت إشتباكات عنيفة عصر اليوم بين أبطال المقاومة الجنوبية من طرف و المليشيات الحوثية من طرف آخر. هذا وقد أستخدم الطرفان في الإشتباكات كافة أنواع اﻻسلحة المتوسطة
عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب
دعا الفنان الجنوبي البارز "عبود خواجة" المكونات الجنوبية والمقاومة بوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب وذلك بعد فشل كل من التحالف والشرعية لإعادة
السلامي يدعو لتوحيد جهود فعاليات 14 اكتوبر والالتزام بالسلمية
دعا السياسي الجنوبي عبدالرب السلامي الى الالتزام بالسلمية واحترام التعددية السياسية فيما يخص اقامة فعاليات ثورة 14 اكتوبر بعدن . وقال السلامي انه يبارك كل الجهود




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
والد عروسة بعدن يطلق النار عليها ويصيبها ويقتل اخرى
سكان : سماع دوي انفجار بمديرية المنصورة بعدن
باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر
حزب الاصلاح ينفي صلته ببيان دعا للمشاركة في فعالية ساحة العروض بذكرى 14 اكتوبر
جنوبيون يطلقون حملة للإعتذار لبريطانيا في ذكرى رحيلها
مقالات الرأي
علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال
كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
  ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة
كنا نتأمل ونطمح ان تأتي علينا هذه المناسبة العزيزة الى نفوسنا جميعا ابناء الجنوب ونحن نعيش حياة رخاء وتقدم
لا يمكن الحكم أن مبلغ السبعمائة مليون دولار التي سرقتها قيادات حكومة الشرعية المهترئة خلال عام واحد فقط من
1- ‏إلى كل جنوبي وجنوبية يحب الجنوب... ماذا نحن فاعلون لإنقاذ الجنوب من المحنه والضياع بعد 54 عاماً من إندلاع
بعد غياب عن أرض الجنوب دام أربعة أعوام، ذهبت إليه - وفِي تعبير أدق عدت إليه - وفِي ذهني جنوب جديد يبدأ فيه
ثورة  شعب الجنوبي  انطلقت في عام 2007م كانت تمشي في المسار الحقيقي والهدف المنشود وهو استرجاع الدولة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
وفيات
تعزية
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017