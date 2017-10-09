عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب

دعا الفنان الجنوبي البارز "عبود خواجة" المكونات الجنوبية والمقاومة بوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب وذلك بعد فشل كل من التحالف والشرعية لإعادة الحياة للجنوب بعد مرور سنتين ونصف لكون هذه تعتبر فرصة كافية للجميع.

وقال خواجة في رسالة تلقتها صحيفة "عدن الغد" نطالب بتحديد الموعد والمطالبين به كل الاطياف الجنوبية لايهمنا اين سيقيم كل جناح فعالية بقدر ما يهمنا بماذا يخرج.

وتابع بالقول :" نحذر من التبعية ودعم الانقسام لكل التيارين "الشرعية والتحالف" الذي لا نراه الا مؤامره مرت على شعبنا الطيب والا فما حاجة الخلاف الذي نراه الْيَوْمَ وكل تيار يدعم مليشياته ضد الاخر ماذا يريدوا من الجنوب.

وأضاف بالقول :" يجب ان يحدد التحالف ماذا يريد من الجنوب بعد مكافحة الاٍرهاب المتفق عليها عالميا ، لكن ماذا بعد نريد نعرف إلى اين متجهين واذا رغبوا بمعرفة ماذا نريد اعتقد ان مطالبنا واضحة وجلية ولا اعتقد ان باستطاعتنا السكوت اكثر، وصبرنا نفذ والاسباب لايعقل ان يتأخر كل شي في الجنوب ويرتهن لحل المعركة في الشمال، لان ليس هناك أفق حل عسكري

وأردف بالقول :" اقل تقدير توفير الخدمات وبناء ماتهدم وإعادة البنية التحتيه وتشغيل كافة القطاعات المدنية أسوة بالعسكرية اما التركيز على خلق جو عسكري لشعب حر لا نقبله يجب ان يعرف كل جهاز عمله ونضع اللبنة الأساسية للدوله الفيدرالية الجنوبية التي حدودها حدود الجنوب قبل 90 ولا مركزية فيها لمنطقه على اخرى.

وأشار إلى ان البقاء في ضَل هذا الوضع هو استهتار بدماء الشهداء وأسرهم التي كان همها كرامة الشعب وعودة دولته وعبث بتضحيات الجرحى الذين الْيَوْمَ يعانون عظيم المعاناه من جراء الحرب.

واختتم بالقول :" السؤال هنا لعامة الشعب الجنوبي هل قدمتم خيرة ابنائكم لطرد علي عبدالله والحوثي وتسليم بن دغر والتحالف ام لأجل دوله يرفع علمها في كل مكان ويسودها العدل الذي يحاول التيارين الاساءه للجنوب ونضاله وتصويره على انه صراع، والحقيقة ليس صراع انه مبدى المال لا اقل ولا اكثر، مؤكداً من هو مع الوطن سيحدد موقفه ومن يعمل لأجل الراتب وأجندات شمالية او خارجية فسينتهي كل هؤلاء ويبقى الجنوب الوطن رافع رأسه.

*من كمال الجعدني

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