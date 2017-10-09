السلامي يدعو لتوحيد جهود فعاليات 14 اكتوبر والالتزام بالسلمية
الاثنين 09 أكتوبر 2017 09:45 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دعا السياسي الجنوبي عبدالرب السلامي الى الالتزام بالسلمية واحترام التعددية السياسية فيما يخص اقامة فعاليات ثورة 14 اكتوبر بعدن .
وقال السلامي انه يبارك كل الجهود الساعية لتوحيد اللجان التحضيرية التي اعلنت عنها عدة مكونات جنوبية للاحتفال بالذكرى 54 لثورة الرابع عشر من اكتوبر في العاصمة عدن، فالاجتماع في ساحة واحدة هو الأفضل حد قوله .
واضاف قائلا :" لكن في حالة تعذر الاجتماع في ساحة واحدة فالحل البديل هو التنسيق بين الساحات مع الالتزام بالسلمية واحترام التعددية السياسية والتحلي بالأسلوب الحضاري في ادارة الاختلاف، فثقافتنا الوطنية تعلمنا أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية حق للجميع، وأن الوطن ساحة كبيرة تتسع لكل ابنائه على اختلاف مشاريعهم وانتماءاتهم السياسية."
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