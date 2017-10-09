الأردن يعفي الجالية اليمنية من غرامات تجاوز مدة الإقامة

أكد وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء غالب الزعبي، على عمق العلاقات بين بلاده واليمن، وأعلن عن اعفاء اليمنيين في الأردن من غرامات تجاوز مدة الاقامة.



جاء ذلك خلال لقاءه ،اليوم، بسفيرنا في الأردن علي العمراني لمناقشة أوضاع الجالية اليمنية في الأردن.





وقال اللواء الزعبي "ان الأردن القيادة الاردنية تولي اهتماما كبيرا باليمنيين نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها، وبذل كل ما هو ممكن لتسهيل إجراءات إقامة وسفر اليمنيين من والى الأردن".





وأكد وزير الداخلية أن الشعب اليمني قادر على تجاوز الأوضاع الصعبة..متمنيا عودة الامن والاستقرار الى البلاد.





من جانبه عبر السفير العمراني عن الشكر والتقدير لوزير الداخلية وتكرمه بإعفاء مبلغ مائتين وخمسين دينار عن متجاوزي مدة الإقامة (دينار ونصف غرامة عن كل يوم)..مثمناً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا لليمن، ومساندهم في هذه المرحلة الصعبة.

المزيد في أخبار وتقارير إشتباكات عنيفة بجبهة ثره والمقاومة الجنوبية تصد هجوماً للحوثيين إندلعت إشتباكات عنيفة عصر اليوم بين أبطال المقاومة الجنوبية من طرف و المليشيات الحوثية من طرف آخر. هذا وقد أستخدم الطرفان في الإشتباكات كافة أنواع اﻻسلحة المتوسطة عبود خواجة يدعو المكونات الجنوبية والمقاومة لوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب دعا الفنان الجنوبي البارز "عبود خواجة" المكونات الجنوبية والمقاومة بوضع النقاط على الحروف للمطالبة بموعد استفتاء الجنوب وذلك بعد فشل كل من التحالف والشرعية لإعادة السلامي يدعو لتوحيد جهود فعاليات 14 اكتوبر والالتزام بالسلمية دعا السياسي الجنوبي عبدالرب السلامي الى الالتزام بالسلمية واحترام التعددية السياسية فيما يخص اقامة فعاليات ثورة 14 اكتوبر بعدن . وقال السلامي انه يبارك كل الجهود