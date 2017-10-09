الأردن يعفي الجالية اليمنية من غرامات تجاوز مدة الإقامة
عمّان ( عدن الغد ) سبأ :
أكد وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء غالب الزعبي، على عمق العلاقات بين بلاده واليمن، وأعلن عن اعفاء اليمنيين في الأردن من غرامات تجاوز مدة الاقامة.
جاء ذلك خلال لقاءه ،اليوم، بسفيرنا في الأردن علي العمراني لمناقشة أوضاع الجالية اليمنية في الأردن.
وقال اللواء الزعبي "ان الأردن القيادة الاردنية تولي اهتماما كبيرا باليمنيين نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها، وبذل كل ما هو ممكن لتسهيل إجراءات إقامة وسفر اليمنيين من والى الأردن".
وأكد وزير الداخلية أن الشعب اليمني قادر على تجاوز الأوضاع الصعبة..متمنيا عودة الامن والاستقرار الى البلاد.
من جانبه عبر السفير العمراني عن الشكر والتقدير لوزير الداخلية وتكرمه بإعفاء مبلغ مائتين وخمسين دينار عن متجاوزي مدة الإقامة (دينار ونصف غرامة عن كل يوم)..مثمناً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا لليمن، ومساندهم في هذه المرحلة الصعبة.
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