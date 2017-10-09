قال جرحى من المقاومة الجنوبية في الهند انهم باتوا مهددين بالترحيل من مدينة بونا الهندية دون استكمال علاجهم.

وقال الجرحى لصحيفة "عدن الغد" انهم تلقوا تنبيها بالترحيل نهاية هذا الشهر دون انتهاء العلاج.

وجاء في البيان الذي تلقته صحيفة "عدن الغد" :

بسم لله الرحمن الرحيم

الموضوع/ استفسار حول موضوع تسفير الجرحى في نهاية شهر عشرة

اشارة الى الموضوع إعلاء نحن جرحى المقاومة في الهند نريد توضيح من السفارة الإماراتية في الهند حول موضوع تسفير جرحى المقاومة نهاية شهر أكتوبر الذي لم يستكملوا علاجهم حسب ماقالة مدير ملف الجرحى في الهند الاخ/ صبري السباعي حيت قال انه سيتم تسفير كل الجرحى في نهاية شهر أكتوبر اضافة الى القنصل الإماراتي الذي نزل الشهر الماضي ليخبر الجرحى المتواجدين في بونا انه سيتم تسفيرهم نهاية أكتوبر من الشهر الحالي.

ومن هنا نحن نريد توضيح من السفارة الامارتية حول هذا الأمر في مهلة أقصاها أربعة وعشرين ساعة مالم يحصل ذلك سيتم التصعيد من قبلنا أمام سفارتنا اليمنية في الهند نيودلهي.

• نسخة إلى إدارة شؤون الجرحى في الهند

• نسخة إلى السفارة الامارتية في الهند

• نسخة إلى السفارة اليمنية في الهند

• نسخة إلى الرئاسة اليمنية

o صادر عن جرحى المقاومة الجنوبية في الهند

o بتاريخ 9/ 10/2017

يوم الإثنين

المزيد في أخبار وتقارير جرحى المقاومة الجنوبية بالهند مهددون بالترحيل دون علاج قال جرحى من المقاومة الجنوبية في الهند انهم باتوا مهددين بالترحيل من مدينة بونا الهندية دون استكمال علاجهم. وقال الجرحى لصحيفة "عدن الغد" انهم تلقوا تنبيها بالترحيل اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي تعقد لقاءاً لمناقشة التحضيرات لمليونية 14 أكتوبر (بيان) عقدت اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي صباح يوم الاثنين الموافق التاسع من اكتوبر 2017 م، لقاءً وذلك للوقوف على اخر المستجدات بالساحة السياسية المجلس الانتقالي يحدد موعد فعالية 14 اكتوبر بالمعلا ويدشن برنامجه الاحتفالي انتهى، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي والذي كشف فيه تفاصيل وبرنامج احتفالية الذكرى