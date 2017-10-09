المجلس الانتقالي يحدد موعد فعالية 14 اكتوبر بالمعلا ويدشن برنامجه الاحتفالي

انتهى، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي والذي كشف فيه تفاصيل وبرنامج احتفالية الذكرى الـ54 لثورة 14 اكتوبر والذي حدد في شارع مدرم بالمعلا ، حيث أقيم في مقر الدائرة الإعلامية التابعة للمجلس.

وقال عقيل العطاس عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي انهم اليوم دشنوا برنامج احتفال ذكرى اكتوبر والذي سيبدأ في تاريخ ١٠ اكتوبر وينتهي بمهرجان حاشد في شارع "مدرم" بالمعلا يوم 14 اكتوبر.

وفي معرض رده على الصحفيين قال العطاس ان الشعب في الجنوب ليس لهم مطالب سوى الاستقلال الناجز ولن ننجر الى التعصب المناطقي الذي يرفضه المجلس ويعتبره جريمة لاتغتفر.

وعن فعالية اكتوبر دعا ابناء الجنوب للمشاركة والحضور للاحتفالات التي يدشنها المجلس الانتقالي يوم ١٠ و ١١ اكتوبر في قاعة البتراء بمدينة خورمكسر وفي تاريخ ١١ ستشهد عدن اول مساجلة شعرية فريدة من نوعها في قاعة الحمراء الساعة التاسعة صباحاً .

واكد العطاس ان الاحتفالات ستتواصل يوم الخميس ١٢ اكتوبر بمهرجان ومسابقات بحرية في ساحل كود النمر بمدينة البريقة.



وقالت زهرة صالح ان الساحات الجنوبية في شتى محافظات الجنوب لن تكون حكرًا على احد ومن حق اي جنوبي الاحتفال فيها .

واكد زنقل ان ابواب اللجنة العليا مفتوحة لجميع مكونات الحراك الجنوبي للمشاركة فيها وليست حكرًا على احد، واستعرض اللواء زُنقل، البرنامج الشامل لفعاليات وأنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ستحتضنها العاصمة عدن في إطار احتفالات ذكرى ثورة أكتوبر، وتضمن البرنامج، حفلاً فنياً في قاعة البتراء فندق كورال / مديرية خورمكسر بتاريخ 10 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، حفلاً فنياً في قاعة البتراء فندق كورال / مديرية خورمكسر بتاريخ 11 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، إقامة مباراة كرة قدم في كأس الذكرى الـ "54" لثورة 14 أكتوبر وسباق للضاحية على ملعب نادي شمسان الرياضي / مديرية المعلا بتاريخ 11 / 10 / 2017م الساعة الرابعة عصراً، صباحية شعرية في قاعة الحمراء / مديرية خورمكسر بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة العاشرة صباحاً، مهرجاناً بحرياً ومسابقات بحرية في ساحل كود النمر / مديرية البريقة بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، حفلاً فنياً في حديقة النصر / مديرية خورمكسر بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة السادسة مساءً، صلاة الجمعة في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م الساعة العاشرة صباحاً، استقبال الحشود وألعاباً نارية ورقصات شعبية في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م الساعة الرابعة عصراً، مساجلات شعرية في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م في المساء، رقصات شعبية 3 مديريات (المعلا - التواهي - كريتر) بتاريخ 13 / 10 / 2017م في المساء، وأخيراً مهرجاناً جماهيرياً مليونياً في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 14 / 10 / 2017م.

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