سياسي جنوبي: اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل
السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح
الاثنين 09 أكتوبر 2017 07:07 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
دعا السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح الى توحيد الحشود للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر.
وقال الصالح أنه اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل.
وأكد الصالح على ضرورة اتساع القلوب لمن نختلف معهم في التوجهات وعدم اللجوء الى التخوين.
وتعالت الاصوات الجنوبية المطالبة بضرورة توحيد فعاليتي أكتوبر والاحتفال بحشد موحد في ساحة واحدة.
وكانت لجنتان تنظيميتان قد أعلنتا عن اعتزامهما اقامة فعاليتين منفصلتين في العاصمة عدن للاحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اقامة فعالية للاحتفاء بثورة 14 أكتوبر في شارع المعلا الرئيسي فيما أعلن الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية عن اقامة فعالية أخرى في ساحة العروض بخورمكسر.
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