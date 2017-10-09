منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي

قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي .

وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية وعلمانية ودينية ستكون هناك قوى تدفع بالمجتمع الى الأمام وأخرى تجره للخلف ،جميع هذه القوى ستمارس الفعل السياسي وستتنافس على كسب الشارع الى صفها ،وهذا حق مكفول للجميع طالما ارتضينا وتمسكنا بالنهج الديمقراطي وبالتعددية الحزبية والسياسية رغم مساوئها في بلد يعاني الأمية الأبجدية قبل الثقافية والسياسية .

لذلك علينا من الآن ان نهيئ أنفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي ،ففي ذلك ظاهرة صحية وتجسيد للديمقراطية مهما بدا ذلك مزعجا ،طالما ظل هذا التنافس سلميا وبعيدا عن لغة ومنطق العنف.

المزيد في أخبار وتقارير جرحى المقاومة الجنوبية بالهند مهددون بالترحيل دون علاج قال جرحى من المقاومة الجنوبية في الهند انهم باتوا مهددين بالترحيل من مدينة بونا الهندية دون استكمال علاجهم. وقال الجرحى لصحيفة "عدن الغد" انهم تلقوا تنبيها بالترحيل اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي تعقد لقاءاً لمناقشة التحضيرات لمليونية 14 أكتوبر (بيان) عقدت اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي صباح يوم الاثنين الموافق التاسع من اكتوبر 2017 م، لقاءً وذلك للوقوف على اخر المستجدات بالساحة السياسية المجلس الانتقالي يحدد موعد فعالية 14 اكتوبر بالمعلا ويدشن برنامجه الاحتفالي انتهى، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي والذي كشف فيه تفاصيل وبرنامج احتفالية الذكرى