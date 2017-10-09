لاتشييع قريب لجثماني قماطة والجوهري في ذكرى 14 أكتوبر

كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة
كنا نتأمل ونطمح ان تأتي علينا هذه المناسبة العزيزة الى نفوسنا جميعا ابناء الجنوب ونحن نعيش حياة رخاء وتقدم
لا يمكن الحكم أن مبلغ السبعمائة مليون دولار التي سرقتها قيادات حكومة الشرعية المهترئة خلال عام واحد فقط من
1- إلى كل جنوبي وجنوبية يحب الجنوب... ماذا نحن فاعلون لإنقاذ الجنوب من المحنه والضياع بعد 54 عاماً من إندلاع
بعد غياب عن أرض الجنوب دام أربعة أعوام، ذهبت إليه - وفِي تعبير أدق عدت إليه - وفِي ذهني جنوب جديد يبدأ فيه
ثورة شعب الجنوبي انطلقت في عام 2007م كانت تمشي في المسار الحقيقي والهدف المنشود وهو استرجاع الدولة
بعد حرب صيف ١٩٩٤ م المشؤومة ضد الجنوب وخسارة الجنوب وقواته لها ، عمل نظام سبعة يوليو في
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