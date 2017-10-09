المرفدي: متى سنرى مليونية لأجل الجياع في الجنوب؟
صورة امراة تبحث عن بقايا طعام بصندوق قمامة بالمنصورة قبل أشهر - أرشيف عدن الغد
الاثنين 09 أكتوبر 2017 04:33 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
تسأءلت الكاتبة الجنوبية ريام المرفدي عن الحشود السياسية وعدم ذكرها لآلاف الجياع في مدن وقرى ومناطق الجنوب.
وقالت المرفدي في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندكم مليونية "جياع" نحن على مشارف الجوع يا شعب الجنوب العظيم والا السياسة ماخلتكم تفكروا ببطونكم واولادكم".
وأضافت المرفدي "نفسي يوم أشوف الشعب ينتفض على حالة وظروفه لكن أقحموكم بالسياسية وهذه الضريبة.. متى بكون هذا الشعب مخير وليس مسير؟؟؟ أنتفضوا لحقوقكم لظروفكم لمعيشتكم لحالكم".
واختتمت المرفدي منشورها قائلة "الاوضاع تتدهور وأصبح الراتب.. فتات".
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